La venta de motos 0Km volvió a tomar envión este mes, luego de una notable caída en noviembre

La demanda de motos bajó un 10,3% interanual el mes pasado y preocupó al sector. Pero estos días repuntó y concesionarios recuperaron el optimismo

Según las cifras oficiales publicadas por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomma), el número de motos patentado a nivel nacional en noviembre fue de 45.004 unidades, lo que representa una baja del 10,3% respecto a las 50.173 registradas en el mismo mes de 2024. Se trata del primer descenso interanual en lo que va del 2025, que venía con cifras muy alentadoras, en gran parte, debido al crédito.

Si la referencia que se toma para evaluar el comportamiento del mercado es octubre de este año, la baja es mucho más preocupante: la caída alcanzó el 28,7%, ya que en octubre se habían vendido y patentado 63.155 unidades. La caída contrasta con la estacionalidad del mercado, que tradicionalmente repunta hacia el verano y preocupó a los referentes del rubro.

Motos.jpg

No obstante, al comenzar diciembre ya hubo un repunte en la demanda, con una dinámica completamente distinta a la de novienbre, lo que genera expectativas más alentadoras para los concesionarios, que hablan de una reactivación impulsada por mejores condiciones de financiamiento, precios más estables y el cobro del medio aguinaldo en el sector asalariado.

Un noviembre atípico

La baja del mes pasado sorprendió dentro del sector, ya que noviembre suele ser un período de crecimiento por razones estacionales: comienzan los días de calor, aumenta el uso recreativo de las motos y buena parte del público decide adelantar su compra para el verano.

En 2024, por ejemplo, las ventas habían crecido un 8% mensual entre octubre y noviembre, y este año ocurrió lo contrario.

En Paraná, Agustín Krevisky, socio gerente de Krevisky Motos, confirmó esa desaceleración puntual: “En noviembre bajó, pero diciembre arrancó muy bien de vuelta. No sé cuál habrá sido el motivo exacto; tal vez la gente estaba organizándose para cerrar el año o esperando el aguinaldo.”

En este marco, el nuevo mes comenzó con un fuerte movimiento comercial. Krevisky lo atribuye a una combinación de factores: mayor disponibilidad de stock, una baja de precios en algunas marcas, tasas de financiamiento más accesibles, y el cobro del aguinaldo.

“Este mes bajaron un poquito los precios. Una moto 110, que es lo que más se vende, está en alrededor de 1.800.000 pesos, patentada, con casco y seguro. Y se puede financiar con tarjeta o créditos. Las tasas bajaron mucho y eso ayuda un montón.”

Motos.jpg Diciembre comenzó con un repunte en la demanda de motos

Según mencionó, las consultas por financiación siguen siendo mayoría, lo que da cuenta de la importancia de la financiación para impulsar las ventas: “Hay de todo: gente que compra al contado y gente que necesita crédito. Pero sí, la mayoría de las consultas son para financiar”, precisó.

Con respecto al valor de una cuota promedio para una moto 110 ronda, señaló que se ubica entre 100.000 pesos y 180.000 pesos, según el plan elegido.

Modelos de motos más buscados

En Buenos Aires y grandes ciudades, el segmento de las motos medianas y grandes ha tenido períodos de crecimiento, pero en el interior la tendencia es clara: las motos de baja cilindrada siguen siendo las protagonistas.

Paraná no escapa a esa lógica: “Lo que más se vende es 110. Lo otro está costando todavía arrancar, pero las 110 están moviéndose muy bien”, sostuvo Krevisky.

Para el consecionario, la moto es una herramienta esencial de movilidad urbana en la ciudad, más práctica que el transporte público en el día a día. “Si uno saca la cuenta, y lo compara con lo que gasta en un boleto colectivo a diario, muchas veces conviene”.

“Por otra parte, mucha gente que tiene auto también opta por comprar una moto porque necesita una movilidad más económica, por lo práctica que es la moto, lo económica que es y el poco mantenimiento que demanda. También porque estacionar el auto y demás genera mayores costos, así que hay muchos usuarios nuevos de moto, mucha gente grande, y también muchas chicas se están animando un poco más porque les resulta cómodo”, aseguró.

Balance positivo

Aun con el bache del mes pasado, el acumulado anual sigue mostrando un panorama favorable a nivel país: entre enero y noviembre se patentaron 582.981 unidades, un 33,7% más que en igual período del 2024.

A nivel local, Krevisky describe un año estable y mejor que el anterior: “Para nosotros fue un buen año. Creo que el 2025 terminará mejor que el 2024. Mantenemos siempre más o menos los mismos números, porque ya tenemos muchos años en el rubro y una clientela de hace muchísimos años y eso ayuda a sostener las ventas, pero creo que para alguien que recién empieza puede ser un poco más difícil arrancar en este momento”.

Motos.jpg

Uno de los cambios que más impactó en la demanda fue la menor inflación: “Hace como seis meses que no aumenta nada. Incluso estos últimos meses bajó. Y la gente necesita eso: estabilidad para animarse a invertir”, evaluó.

Por último, Krevisky compartió una mirada esperanzada: “Esperemos que todos puedan llegar a la moto. Hay que tener fe en que vamos a ir mejorando. Nos estamos organizando como país y ojalá que todo salga adelante”, dijo.

Analizan quita de impuestos

Finalizando el año, el rubro recibió una novedad positiva: el Gobierno nacional trabaja en una serie de modificaciones impositivas que incluyen una medida central para el sector automotor: la eliminación de impuestos internos aplicados a autos y motos. El objetivo es reducir los precios finales para consumidores y empresas, impulsar la demanda y mejorar la competitividad de toda la cadena. La propuesta se enmarca en una reforma más amplia que busca aliviar cargas tributarias en distintos rubros y favorecer nuevas inversiones.

Según adelantó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el paquete contempla importantes recortes de tributos que hoy encarecen bienes y servicios. Entre ellos, los gravámenes internos que afectan a vehículos automotores, motocicletas, electrónicos y otros productos. Aunque aún no se presentó el texto definitivo, un borrador circulado entre compañías ya delineaba la intención del Gobierno de dinamizar sectores clave.