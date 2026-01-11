La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025.

Uno Entre Rios | Economia | venta

11 de enero 2026 · 21:04hs
La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en el 2025, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades).

Para tener en cuenta, el anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades.

Detalles de la venta de autos usados

En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos). Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.

El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.

Ranking de autos usados de diciembre

VW Gol y Trend: 8.258

Toyota Hilux: 6.018

VW Amarok: 4.281

Chevrolet Corsa y Classic: 4.234

Ford Ranger: 4.212

Ford EcoSport: 3.243

Toyota Corolla: 3.194

Peugeot 208: 2.909

Fiat Palio: 2.796

Ford Fiesta: 2.632

Ranking de autos usados 2025

VW Gol y Trend: 104.581

Toyota Hilux: 74.097

Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

VW Amarok: 50.957

Ford Ranger: 50.552

Ford EcoSport: 39.401

Toyota Corolla: 38.205

Peugeot 208: 38.079

Fiat Palio: 35.938

Ford Ka: 33.516

