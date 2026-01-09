Farmacias Dr Ahorro cerró 11 locales, despidió más de 100 trabajadores

La cadena de farmacias Dr Ahorro se declaró en cesación de pagos. Cerró 11 locales y despidió a más de 100 trabajadores

La cadena de farmacias Dr Ahorro se declaró en cesación de pagos. Cerró 11 locales y despidió a más de 100 trabajadores

La cadena de farmacias Dr Ahorro se declaró en cesación de pagos. Cerró 11 locales y despidió a más de 100 trabajadores

La cadena de farmacias Dr Ahorro se declaró en cesación de pagos. Cerró 11 locales y despidió a más de 100 trabajadores

La cadena de farmacias Dr Ahorro se declaró en cesación de pagos, cerró 11 locales y despidió a más de 100 trabajadores. La situación del grupo mexicano Fénix es crítica, debe sueldos, aportes e indemnizaciones.

La cadena mexicana que se especializaba en la venta de medicamentos genéricos siempre fue una ayuda fundamental para los sectores más vulnerables que no contaban con obra social. Había llegó al país en 2002, de la mano de Xavier González Zirión , ex diputado del PR en México. Dos años después llegó su mayor competidor, su primo hermano Víctor González Torres , dueño de la cadena Farmacias Similares que trajo a la Argentina la marca Dr. Simi .

Farmacias Dr. Ahorro trabajadores despidos cierres 1

Como en un culebrón, ambos primos hermanos comenzaron una lucha sin cuartel en Argentina. Sólo basta recordar que cuando Dr Simi inauguró tuvo que tapar la marquesina por una demanda de Dr. Ahorro. Dr. Simi traía un formato con un consultorio médico al lado de la farmacia, algo que casi no pudo implementar en Argentina hasta que en 2006 decidió irse de Argentina.

Farmacias Dr. Ahorro fue el gran ganador de la contienda. Su fundador Xavier González Zirión llegó a tener 47 farmacias, entre propias y franquiciadas, en Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Hasta se atrevió a entrar al conurbano bonaerense, en zonas como Morón.

El formato se hizo popular por los bajos precios que ofrece y sus múltiples descuentos. Tiene un club de fidelización que con sólo inscribirse en forma gratuita ofrecía 35% de descuento en la primera compra de productos seleccionados con tope de descuento de $4500. Los días miércoles con ser socio del club se accedía a un descuento del 20% en productos seleccionados y con tope de reintegro de $3.000.

Hace un tiempo que los locales tenían menos mercadería, se debía algunos meses de alquileres en algunas locaciones y se notaba el ajuste y falta de pagos a proveedores, nadie esperaba el derrumbe.

En noviembre no hicieron aportes patronales y comenzaron a pagar el sueldo en cuotas. En los primeros días de diciembre comenzaron a cerrar locales, de golpe, sin previo aviso. A veces los empleados se presentaban y las puertas estaban con candados. En la sucursal de Corrientes al 2400 en Balvanera, los empleados trabajaron hasta el 24 de diciembre y les avisaron del cierre, muchos salieron llorando.

La lista de locales que cerraron llega a 11 y despidieron a más de 100 trabajadores, algunos estiman que el número llegaría a 110, con los cierres del resto del país. Bajaron sus persianas los locales de Caballito, Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Puente Saavedra, Pompeya, Constitución de Salta 1736, Mataderos y en el resto del país cerró Mendoza, Córdoba cerraron dos locales y Salta, publicó Bae Negocios.

Farmacias Dr. Ahorro trabajadores despidos cierres 2

Concurso preventivo

Energía y Vida de Argentina SRL, la razón social de Farmacias Dr. Ahorro, presentó ante la Justicia Comercial una declaración de cesación de pagos para acceder al concurso preventivo. El pedido aún se encuentra en análisis.

Cuando los empleados se contactan con la empresa para reclamar el pago de haberes adeudados, desde la empresa les llega un mensaje automático "Queremos hacerles saber que desde el área jurídica nos informaron que Energía y Vida de Argentina S.A. ha solicitado recientemente la formación de su concurso preventivo, proceso que tramita ante la Justicia Nacional Comercial. En tal sentido, y conforme disposiciones de la ley de concursos y quiebras vigente, los créditos pre-concursales deberán verificarse en el concurso de conformidad con el artículo 32 de dicha norma".

Si bien se muestran muy apegados a la ley, decidieron no pagar las indemnizaciones de los más de 100 trabajadores. Se estima que la deuda de Farmacias Dr Ahorro con provedores, bancos y fisco supera los $8.000 millones.

Hay un largo listado de laboratorios que reclama pagos y amenaza con pedir la quiebra. Entre los principales acreedores de Farmacias Dr. Ahorro figuran la droguería Generia reclama $623 millones; el laboratorio Vannier, $400 millones; Savant Pharm, $283 millones; Droguería Java, $147 millones; Rospaw, $109 millones; Microsules SA, $82 millones, y Provefarma, $64 millones, entre otros.

Mientras tanto, Xavier Gónzales Zirión, dueño de Farmacias Dr. Ahorro y ex diputado federal capitalino del PRI sueña con acceder a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. Es crítico a la actual presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y le pidió cambiar el modelo económico para evitar que "se cierren entre 800.000 y un millón de establecimientos y empresas familiares". El mismo empresario que busca liderar la política mexicana, deja a más de 100 trabajadores argentinos a la deriva sin pagarles sueldos, medio aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones.