Subió la venta de materiales de construcción en 2025.

La venta de materiales de construcción creció 5,8% en 2025 con relación al año anterior, según el Indice Construya.

9 de enero 2026 · 19:40hs
La venta de materiales para la construcción creció 5,8% en 2025 con relación al año anterior, según el Indice Construya. Este resultado se alcanzó luego que en diciembre el despacho mejoró 3,26 con relación a noviembre y 3,2% en forma interanual.

Sobre la venta de materiales de construcción

“En Construya creemos que el año que se inicia puede ser mejor que el complejo 2025, en la medida que el horizonte de planeamiento siga despejándose y se observe una importante caída de la tasa de interés y un resurgimiento de la oferta de crédito para capital de trabajo y para inversión”, señaló un comunicado de la entidad.

El parte añade que “el dinamismo del mercado inmobiliario también será importante para poner en marcha nuevos proyectos de construcción”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

