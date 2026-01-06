Juguetes con consumo deprimido en estos Reyes Magos 2026

Uno Entre Rios | Economia | juguetes

En Reyes Magos 70% de la demanda de regalos fueron juguetes, indumentaria y libros. Hubo poco aumento de precios y competencia entre compras físicas y digitales

6 de enero 2026 · 12:57hs
En Reyes Magos 70% de la demanda de regalos fueron juguetes, indumentaria y libros. Hubo poco aumento de precios y competencia entre compras físicas y digitales
Un informe confirma que la tradición de regalar juguetes en la celebración de Reyes Magos continúa vigente en los hogares argentinos, aun en un contexto de consumo deprimido. El relevamiento se basó en el análisis del Top 10 de juguetes más elegidos por niños y niñas, la evolución interanual de precios y las principales promociones disponibles en bancos, marketplaces y supermercados.

Según las proyecciones de Focus Market, más del 70% de la demanda de regalos para esta fecha se concentra en juguetes, indumentaria y libros didácticos. En particular, el 38% de los consumidores optará por juguetes, el 20% por indumentaria y el 14% por libros educativos, mientras que el resto se reparte entre otras categorías.

“Las proyecciones muestran que más del 70% de la demanda por los regalos de Reyes Magos se concentra en juguetes, indumentaria y libros didácticos. Este patrón refleja no solo la tradición cultural de la fecha, sino también una preferencia de los hogares por productos con valor recreativo y educativo, aun en un contexto de consumo más selectivo”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, a Ámbito.

Aumentos moderados

El informe también destaca que, en la categoría de mayor demanda —los juguetes—, la variación de precios se ubicó por debajo de la inflación interanual promedio. Este comportamiento responde a un alto nivel de competencia en el sector, donde las empresas absorbieron parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave del calendario comercial.

“Esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios, acompañados de ofertas, promociones y descuentos”, señaló Di Pace.

En el análisis interanual de cinco juguetes representativos, se observa que el aumento promedio alcanzó el 33%. Un ejemplo es el clásico juego de memoria, que pasó de costar $28.491 en 2025 a $37.990 en 2026.

En cuanto a los canales de compra, el informe muestra que el canal tradicional sigue liderando. Los centros comerciales a cielo abierto concentran el 30% de las ventas, seguidos de cerca por el comercio electrónico con el 28%. Dentro del e-commerce, los marketplaces explican el 38% de las operaciones, los sitios web el 30%, Instagram el 18%, Facebook el 8% y otros canales el 6%.

Los shoppings, por su parte, representan el 22% de las compras, mientras que el resto se distribuye entre otros formatos comerciales.

En un escenario de consumo prudente, la moderación de precios y la variedad de promociones aparecen como factores clave para sostener las ventas en una de las fechas más tradicionales del calendario comercial argentino.

