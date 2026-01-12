Fuerte demanda: los créditos hipotecarios crecieron un 174% en 2025

La posibilidad de acceder créditos hipotecarios para la compra de viviendas dinamizó el mercado inmobiliario. Se espera que siga esta tendencia.

Los créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, registraron durante 2025 el mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado. Según un informe elaborado por First Capital Group, al cierre de diciembre de 2025 el stock total de esta línea de financiamiento alcanzó los 6,5 billones de pesos.

Este segmento fue el más dinámico del año pasado, con una expansión que no tuvo comparación con el resto de las líneas de financiamiento, implicando un crecimiento interanual nominal del 258,8% y un avance real del 173,9%, cifras que superaron ampliamente el desempeño del conjunto del crédito al sector privado.

vivienda crédito hipotecario viviendas 1.jpg

La situación en Entre Ríos

Entre Ríos no fue ajena a este incremento en las solicitudes de créditos para adquirir un inmueble. Consultado sobre esta tendencia, el flamante presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER), Germán Solari Lacorazza, afirmó a UNO: “Los créditos hipotecarios han sido una herramienta fundamental para impulsar las ventas en el sector inmobiliario de nuestra provincia. En los últimos años, hemos visto un aumento en la demanda de propiedades gracias a la disponibilidad de créditos hipotecarios con tasas accesibles. Esto ha permitido a muchas familias acceder a su primera vivienda, lo que a su vez ha dinamizado el mercado inmobiliario y ha generado un impacto positivo en la economía local”.

En este marco, señaló: “Si bien aún no alcanzan a cubrir la demanda necesaria, creo que este año seguirán mejorando las tasas y plazos, permitiendo que más personas califiquen para el otorgamiento de créditos. Con la baja de la inflación y una economía estable, esperamos un crecimiento sostenible en los años venideros.”

Demanda variable de créditos hipotecarios

Si bien el balance fue muy positivo, el reporte realizado por First Capital Group detalló que la evolución de la toma de créditos hipotecarios a lo largo del 2025 no fue constante, sino que mostró una fuerte expansión en los primeros meses, con una desaceleración progresiva hacia el cierre del año.

Entre enero y marzo hubo un impulso marcado y los créditos hipotecarios crecieron a tasas nominales mensuales superiores al 12%, mientras que los avances reales –quitando el efecto de la inflación– se ubicaron cerca o por encima del 10% mensual. Según el análisis, este comportamiento estuvo vinculado a la inercia de trámites iniciados a fines de 2024 y a una demanda contenida tras varios años de escasa oferta de este tipo de financiamiento.

credito hipotecario 3

De abril a junio fue el trimestre de mayor dinamismo. En abril se registró el mejor mes de 2025, con una suba nominal del 14,9% y un crecimiento real del 11,6%. En ese momento, el stock de créditos hipotecarios alcanzó los 3 billones de pesos. Al cierre del trimestre, el crecimiento interanual superó el 500% en términos nominales, lo que reflejó el punto más alto del ciclo expansivo identificado por la consultora.

En cambio, entre julio y septiembre se observó una leve desaceleración en las tasas mensuales, aunque el crecimiento se mantuvo firme. En septiembre, el stock total superó los 5,3 billones de pesos, con incrementos reales mensuales en torno al 8,5%. El informe señaló que durante estos meses se registraron récords sucesivos en los montos nominales colocados, lo que evidenció una mayor cantidad de operaciones liquidadas mes a mes dentro del sistema financiero.

En tanto, el cuarto trimestre mostró mayor moderación, y en noviembre se registró el mes de menor crecimiento del año, con una suba nominal del 5% y un avance real del 2,7%. Esa tendencia se mantuvo en diciembre, aunque con una leve mejora respecto del mes previo. Según First Capital Group, esta desaceleración respondió a ajustes en las tasas de interés, suspensiones parciales de nuevas colocaciones y a un contexto macroeconómico más cauteloso hacia el cierre del año.

Expectativas para el 2026

Consultado sobre lo que se espera este año en el mercado inmobiliario, Solari Lacorazza aseguró: “Las expectativas para este 2026 son positivas, con un crecimiento esperado en ambos segmentos, alquileres y ventas”.

Si bien insistió en que “se prevé una mayor demanda de propiedades debido a la estabilidad económica y el acceso a créditos hipotecarios, y la baja de la inflación sostenida en el tiempo traerá un fortalecimiento económico”, aclaró: “También enfrentamos desafíos, como la necesidad de adaptar nuestras prácticas a las nuevas tecnologías y a las cambiantes necesidades de los clientes. Nuestro objetivo es estar preparados para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a nuestros clientes”.

Mercado inmobiliario.jpg Los créditos hipotecarios le aportaron un fuerte dinamismo al mercado inmobiliario

En alusión a su nuevo rol como presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, adelantó: “Como nuevo presidente del CCPIER, mis proyectos para este año se centran en fortalecer la transparencia y la participación de todos los matriculados en la gestión del Colegio. Queremos mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes mediante cursos, acompañamiento continuo, volcar beneficios de todo tipo y brindando todas las herramientas necesarias a nuestro alcance”.

Asimismo, remarcó: “Buscamos ser un referente en la región en cuanto a prácticas éticas y profesionales en el sector inmobiliario. Además, vamos a promover la capacitación continua de los corredores públicos inmobiliarios por medio de cursos presenciales y online para mejorar sus habilidades y conocimientos”.

Por último, manifestó: “Quiero agradecer y resaltar la labor del excelente grupo de Gestión que tenemos, cada uno aportando ideas y consensuando entre todos para mejorar la calidad de nuestro Colegio”.