Uno Entre Rios | Economia | gobierno nacional

El Gobierno nacional cerró un préstamo para pagar un vencimiento

El Gobierno nacional cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento. La operación se realizó con seis bancos internacionales.

7 de enero 2026 · 17:05hs
El Gobierno nacional

El Gobierno nacional, a través del Banco Central, cerró un préstamo para pagar un vencimiento. 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un crédito por US$3.000 millones con seis bancos internacionales que se aplicarán al pago del vencimiento por US$4.250 millones que opera el próximo viernes 9 de enero.

La operación denominada REPO (Repurchase Agreement) utilizando la tenencia de títulos Bonares 2035 y 2038 en poder de la autoridad monetaria.

En el Senado, la oposición propone redefinir la  emergencia para poder continuar con las obras paralizadas por Nación 

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

nacion otorgo un anticipo financiero de $220.000 millones a entre rios

Nación otorgó un anticipo financiero de $220.000 millones a Entre Ríos

LEER MÁS: Banco Central: las reservas subieron en casi US$ 600 millones y son récord en la era Javier Milei

Nuevo crédito para el Gobierno nacional

La transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días, según un comunicado del Banco Central. “Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”, añadió el parte oficial.

La comunicación precisa que se abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

La entidad a cargo de Santiago Bausili indicó que “en esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por US$4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado”.

“A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, añadió el parte.

Otros aspectos salientes acerca del préstamo

El BCRA afirmó que “el fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

En esa línea la entidad enfatizó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

El préstamo casi que duplica el dinero que le faltaba al Tesoro Nacional para completar el pago de este viernes, con lo cual se entiende que el excedente serán para fortalecer las reservas del Banco Central.

gobierno nacional préstamo vencimiento BCRA
Noticias relacionadas
redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

En Reyes Magos 70% de la demanda de regalos fueron juguetes, indumentaria y libros. Hubo poco aumento de precios y competencia entre compras físicas y digitales

Reyes Magos 2026: juguetes con consumo deprimido 

El mercado de motos creció un 33% en 2025

El mercado de motos creció un 33% en 2025

ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque

ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque

Ver comentarios

Lo último

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Ultimo Momento
Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Policiales
Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ovación
El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

La provincia
Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Dejanos tu comentario