Uno Entre Rios | Economia | Entre Ríos

Entre Ríos tiene superávit en el primer trimestre, rigidez en el gasto y fuerte deuda en dólares

Informe sobre la Economía en Entre Ríos destaca la dependencia de Nacion, 73% del presupuesto para gastos rígidos y deuda en moneda extranjera

17 de julio 2026 · 10:11hs
Entre Ríos tiene superávit en el primer trimestre

Entre Ríos tiene superávit en el primer trimestre, rigidez en el gasto y fuerte deuda en dólares
El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones.

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones.

Un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) hace un análisis detallado sobre el estado de las finanzas públicas de la provincia de Entre Ríos correspondientes al primer trimestre de 2026.

El documento revela un superávit financiero de $16.000 millones, destacando que tanto los ingresos como los gastos primarios experimentaron una leve caída real frente a la inflación.

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General e invita a la comunidad a paricipar de la CD y recuperar la Asociación Cooperadora BIPER

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

smn: rige alerta amarillo por tormentas para entre rios

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

También se resalta que la estructura de egresos es altamente inflexible, ya que el 73% del presupuesto se destina a gastos rígidos como salarios públicos y seguridad social.

En cuanto a la deuda provincial, el reporte señala una reducción real del 5%, aunque advierte que el 81% de los compromisos totales están denominados en moneda extranjera.

Los datos también muestran una fuerte dependencia de los recursos de origen nacional, los cuales representan la mitad de los ingresos totales de la administración provincial.

Detalles del informe del CEER

La provincia de Entre Ríos cerró el primer trimestre del año 2026 con un resultado financiero positivo de $16 mil millones. A pesar de este alivio fiscal, las cuentas públicas muestran señales de alerta: una fuerte dependencia de los recursos nacionales, un gasto público difícil de reducir y una deuda mayoritariamente dolarizada.

Al cierre de marzo de 2026, el Estado provincial logró un resultado primario superavitario de $66 mil millones. Una vez descontado el pago de intereses de la deuda —que ascendió a $49 mil millones—, el resultado financiero final se mantuvo en terreno positivo. Sin embargo, al ajustar los números por la inflación (que alcanzó un 9,4% acumulado en el trimestre y un 32,6% interanual), se observa que tanto los ingresos como los gastos han perdido frente al aumento de precios.

Los recursos totales de la provincia decrecieron un 1% en términos reales, mientras que los gastos primarios cayeron un 3%, situándose por debajo de la inflación del periodo.

¿De dónde provienen los fondos?

La estructura de ingresos de Entre Ríos revela una marcada dependencia del Estado Nacional. El 50% de los recursos totales corresponden a la coparticipación de impuestos nacionales, los cuales sufrieron una caída real del 8% respecto al año anterior.

Por el contrario, los tributos provinciales (que representan el 18% del total) mostraron un desempeño positivo con un crecimiento real del 6%. Dentro de la recaudación propia, el Impuesto a los Ingresos Brutos sigue siendo el pilar fundamental, aportando el 75% de los recursos tributarios de origen provincial.

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora.

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora.

El desafío de un gasto "rígido"

Uno de los puntos más complejos de la gestión pública provincial es la composición de sus erogaciones. El informe destaca que el 73% de los gastos totales son considerados "rígidos", es decir, partidas que el Estado tiene muy poco margen para recortar en el corto plazo. Estos incluyen gasto en personal (40% del total); Seguridad social (23%) y Coparticipación a municipios (10%).

Como contrapartida, la inversión pública (obra pública o Inversión Real Directa) es significativamente baja, representando apenas el 2,3% del gasto total provincial.

En términos de funcionamiento estatal, se estima que mantener la estructura provincial tiene un costo per cápita acumulado de $986 mil por habitante en lo que va del año.La deuda pública: el factor dólar. A marzo de 2026, la deuda total de la provincia asciende a $977.127 millones, lo que equivale al 65% de los recursos acumulados en el trimestre.

Si bien el stock nominal de deuda creció, al compararlo con la inflación interanual, se registró una disminución real del 5%. El dato más sensible es la moneda de esta deuda: el 81% del total está nominado en dólares, lo que representa un incremento de 6 puntos porcentuales respecto al 75% observado en marzo de 2025.

En cuanto a los acreedores, el 62% de la deuda está colocada en títulos públicos provinciales, seguida por un 32% con el Gobierno Nacional y un 5% con entidades bancarias.

Entre Ríos superávit Gasto deuda dólares
Noticias relacionadas
El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

Entre Ríos lanzó un seguro multirriesgo para proteger a pequeños productores ante sequías e inundaciones.

Entre Ríos lanzó un seguro multirriesgo para proteger a pequeños productores ante sequías e inundaciones

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial.

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

El máximo premio literario de Entre Ríos avanza con la categoría Ensayo Inédito

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Ver comentarios

Lo último

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

Ultimo Momento
La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

River juega en Salta ante Aldosivi por la Copa Argentina

River juega en Salta ante Aldosivi por la Copa Argentina

Policiales
De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro durante los festejos en Paraná

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro durante los festejos en Paraná

Paraná: detuvieron a un hombre por agredir con una pala a una vecina tras discutir por conexiones de agua

Paraná: detuvieron a un hombre por agredir con una pala a una vecina tras discutir por conexiones de agua

Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante

Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Ovación
San Lorenzo y Riestra se enfrentan por los 16avos

San Lorenzo y Riestra se enfrentan por los 16avos

River juega en Salta ante Aldosivi por la Copa Argentina

River juega en Salta ante Aldosivi por la Copa Argentina

Paraná Rowing Club ultima detalles para el Campeonato Argentino Infantil Femenino

Paraná Rowing Club ultima detalles para el Campeonato Argentino Infantil Femenino

Con dos golazos de Velasco y Flores, Boca venció a Sarmiento de Junín por los 16avos

Con dos golazos de Velasco y Flores, Boca venció a Sarmiento de Junín por los 16avos

Racing goleó a Defensa y Justicia y se clasificó a 8vos de final

Racing goleó a Defensa y Justicia y se clasificó a 8vos de final

La provincia
La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

Mundial y salud cardiovascular: por qué las emociones del fútbol pueden afectar al corazón

Mundial y salud cardiovascular: por qué las emociones del fútbol pueden afectar al corazón

Entre Ríos lanzó un seguro multirriesgo para proteger a pequeños productores ante sequías e inundaciones

Entre Ríos lanzó un seguro multirriesgo para proteger a pequeños productores ante sequías e inundaciones

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Dejanos tu comentario