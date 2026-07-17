Informe sobre la Economía en Entre Ríos destaca la dependencia de Nacion, 73% del presupuesto para gastos rígidos y deuda en moneda extranjera

Entre Ríos tiene superávit en el primer trimestre, rigidez en el gasto y fuerte deuda en dólares

Un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) hace un análisis detallado sobre el estado de las finanzas públicas de la provincia de Entre Ríos correspondientes al primer trimestre de 2026.

El documento revela un superávit financiero de $16.000 millones, destacando que tanto los ingresos como los gastos primarios experimentaron una leve caída real frente a la inflación.

También se resalta que la estructura de egresos es altamente inflexible, ya que el 73% del presupuesto se destina a gastos rígidos como salarios públicos y seguridad social.

En cuanto a la deuda provincial, el reporte señala una reducción real del 5%, aunque advierte que el 81% de los compromisos totales están denominados en moneda extranjera.

Los datos también muestran una fuerte dependencia de los recursos de origen nacional, los cuales representan la mitad de los ingresos totales de la administración provincial.

Detalles del informe del CEER

La provincia de Entre Ríos cerró el primer trimestre del año 2026 con un resultado financiero positivo de $16 mil millones. A pesar de este alivio fiscal, las cuentas públicas muestran señales de alerta: una fuerte dependencia de los recursos nacionales, un gasto público difícil de reducir y una deuda mayoritariamente dolarizada.

Al cierre de marzo de 2026, el Estado provincial logró un resultado primario superavitario de $66 mil millones. Una vez descontado el pago de intereses de la deuda —que ascendió a $49 mil millones—, el resultado financiero final se mantuvo en terreno positivo. Sin embargo, al ajustar los números por la inflación (que alcanzó un 9,4% acumulado en el trimestre y un 32,6% interanual), se observa que tanto los ingresos como los gastos han perdido frente al aumento de precios.

Los recursos totales de la provincia decrecieron un 1% en términos reales, mientras que los gastos primarios cayeron un 3%, situándose por debajo de la inflación del periodo.

¿De dónde provienen los fondos?

La estructura de ingresos de Entre Ríos revela una marcada dependencia del Estado Nacional. El 50% de los recursos totales corresponden a la coparticipación de impuestos nacionales, los cuales sufrieron una caída real del 8% respecto al año anterior.

Por el contrario, los tributos provinciales (que representan el 18% del total) mostraron un desempeño positivo con un crecimiento real del 6%. Dentro de la recaudación propia, el Impuesto a los Ingresos Brutos sigue siendo el pilar fundamental, aportando el 75% de los recursos tributarios de origen provincial.

Paritaria estatal en Entre Ríos: el Gobierno ofreció un 6% en dos tramos y los gremios reclamaron una mejora.

El desafío de un gasto "rígido"

Uno de los puntos más complejos de la gestión pública provincial es la composición de sus erogaciones. El informe destaca que el 73% de los gastos totales son considerados "rígidos", es decir, partidas que el Estado tiene muy poco margen para recortar en el corto plazo. Estos incluyen gasto en personal (40% del total); Seguridad social (23%) y Coparticipación a municipios (10%).

Como contrapartida, la inversión pública (obra pública o Inversión Real Directa) es significativamente baja, representando apenas el 2,3% del gasto total provincial.

En términos de funcionamiento estatal, se estima que mantener la estructura provincial tiene un costo per cápita acumulado de $986 mil por habitante en lo que va del año.La deuda pública: el factor dólar. A marzo de 2026, la deuda total de la provincia asciende a $977.127 millones, lo que equivale al 65% de los recursos acumulados en el trimestre.

Si bien el stock nominal de deuda creció, al compararlo con la inflación interanual, se registró una disminución real del 5%. El dato más sensible es la moneda de esta deuda: el 81% del total está nominado en dólares, lo que representa un incremento de 6 puntos porcentuales respecto al 75% observado en marzo de 2025.

En cuanto a los acreedores, el 62% de la deuda está colocada en títulos públicos provinciales, seguida por un 32% con el Gobierno Nacional y un 5% con entidades bancarias.