Industria manufacturera con balances negativos en demanda interna y otros indicadores

La Encuesta de Tendencia de Negocios en industria manufacturera de Indec arroja balances negativos. Insuficiente demanda interna y ajuste de costos laborales

Un informe del Indec presenta los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios enfocada en la industria manufacturera argentina para inicios de 2026.

El documento detalla el Indicador de Confianza Empresarial , analizando tanto la percepción actual de las compañías como sus expectativas de producción y ventas para el trimestre siguiente.

La UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en dos años

Entre los datos destacados se encuentran las evaluaciones sobre la cartera de pedidos, los niveles de inventario y el acceso al financiamiento. Además, identifica factores críticos que restringen el crecimiento industrial, señalando la insuficiencia de la demanda interna como el principal obstáculo. También se exponen proyecciones sobre el empleo, las horas trabajadas y la evolución de los precios en el sector.

Sobre las expectativas de producción en la actual situación actual, los obstáculos que limitan el crecimiento industrial y el acceso al crédito el panorama refleja un clima de pesimismo moderado, consolidado por un Indicador de Confianza Empresarial (ICE) negativo de -20,1%.

El desgloce

Cartera de pedidos y demanda: Existe una debilidad marcada en la demanda.

El 52,4% de las empresas considera que su cartera total de pedidos está por debajo de lo normal, con un balance de respuestas de -49,8%. En cuanto a las exportaciones, el 38,7% las califica por debajo de lo normal.

Stocks de productos terminados: La mayoría de las empresas (61,4%) considera que sus niveles de stock son adecuados. Sin embargo, un 22,5% reporta tener stocks por encima de lo adecuado, lo que arroja un balance positivo de 6,4%.

• Estado general de las empresas: La situación de los negocios es calificada como "mala" por el 29,1% de los consultados, mientras que solo un 6,8% la considera "buena".

• Contexto financiero y crediticio: El acceso al crédito es percibido como "difícil" por el 34,4% de las empresas, frente a apenas un 6,2% que lo encuentra "fácil".

La situación financiera es considerada mala para el 23,9% de las firmas.

Factores Limitantes de la Producción

El principal obstáculo para el crecimiento industrial es la insuficiente demanda interna, señalada por el 53,5% de los encuestados como el factor más importante que limita su capacidad.

Otros factores relevantes incluyen:

• Competencia de productos importados: 11,7%.

• Incertidumbre económica: 5,7% (aunque ha mostrado una leve mejora respecto al 8,8% de hace tres meses).

• Escasez de materias primas o insumos: 5,5%.3.

Expectativas para el Trimestre Febrero-Abril 2026

Las proyecciones para el corto plazo muestran una tendencia mayoritaria hacia la estabilidad, aunque con señales mixtas en indicadores clave:

• Producción y demanda interna: El 60,7% de los empresarios no espera cambios en su volumen de producción, mientras que un 21,7% prevé una disminución. Similarmente, para la demanda interna, el 61,6% espera que no varíe y un 21,0% cree que disminuirá.

• Mercado externo: Existe un leve optimismo respecto a las exportaciones, con un balance positivo de 7,9%. El 20,9% de las empresas espera que sus ventas al exterior aumenten.

• Empleo y horas trabajadas: Se observa una tendencia contractiva en el factor trabajo. El 15,7% de las firmas prevé una disminución en su dotación de personal, mientras que solo el 4,3% proyecta contratar más empleados. Las horas trabajadas también presentan un balance negativo de -8,9%.

• Precios de venta: La mayoría de las empresas (59,6%) estima que sus precios de venta no variarán, aunque un 29,9% anticipa incrementos.

Conclusiones

Estancamiento con sesgo a la baja: Si bien la mayoría de los indicadores de expectativas apuntan a una "no variación", los balances negativos en producción, demanda interna y empleo sugieren que el sector industrial continúa enfrentando dificultades para recuperar el dinamismo.

La demanda como cuello de botella: La insuficiencia de demanda interna se confirma como el problema estructural más grave del sector, afectando a más de la mitad de la industria.

Ajuste en el mercado laboral: La industria manufacturera muestra signos de ajuste en su estructura de costos laborales, evidenciado por las expectativas de reducción tanto en la cantidad de empleados como en las horas trabajadas para el próximo trimestre.

Divergencia entre mercados: El ligero optimismo exportador contrasta con la debilidad del mercado doméstico, sugiriendo que las empresas podrían estar buscando en el exterior una vía de compensación ante la caída del consumo interno.

