El regreso de Palito Ortega a Paraná

El cantante y compositor Palito Ortega actuará en Paraná el sábado 4 de abril en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

24 de febrero 2026 · 13:31hs
El cantante y compositor Palito Ortega actuará en Paraná el sábado 4 de abril a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones. Las entradas se venden a través de plateaunotickets.com.

Palito Ortega llega al Centro Provincial de Convenciones

Con más de seis décadas de trayectoria y 48 discos editados, el artista repasará canciones que forman parte del repertorio popular argentino, entre ellas “La Felicidad”, “Un Muchacho Como Yo” y “Corazón Contento”.

Nacido en Tucumán como Ramón Ortega, inició su carrera en Buenos Aires y alcanzó proyección nacional en los años 60 tras integrar el programa televisivo El Club del Clan. Además de su recorrido musical, desarrolló una extensa actividad en el cine y la producción artística.

La fecha en la capital entrerriana se suma a su agenda nacional y propone un reencuentro con distintas generaciones de público.

Palito Ortega Paraná Centro Provincial de Convenciones Show
