Entre Ríos y el desafío de las aulas vacías: ¿Cómo asegurar la sostenibilidad de los colegios?

Entre Ríos se encuentra fuertemente marcada por un fenómeno que comienza a redefinir el sistema educativo. Según proyecciones recientes, hacia 2030 la matrícula primaria nacional disminuirá un 27% respecto de 2023, y la provincia es una de las que lidera la proporción de aulas pequeñas.

Los datos surgen del informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, publicado por Argentinos por la Educación, que proyecta una fuerte reconfiguración del tamaño de las aulas en todo el país. Si se mantiene la tendencia actual, las aulas con más de 25 alumnos pasarán de representar el 43,5% al 3,9% de la matrícula hacia 2030. En tanto, las secciones con menos de 20 alumnos crecerán del 21,5% al 71%.

Los datos destacan que, junto con Catamarca y La Rioja, Entre Ríos es una de las provincias más afectadas. Mientras que en el país se promedian 16 alumnos por docente, en Entre Ríos este número es menor, con 12 alumnos. Si se mantiene la cantidad de cargos docentes actual, para 2030 la provincia profundizará su tendencia hacia aulas de 9 alumnos por docente.

¿Es la suba de cuotas la única solución?

En este escenario, la baja demográfica no es el único frente abierto. Escuelas y universidades atraviesan un escenario donde se combinan varios elementos, incluyendo también el avance de los medios de pago digitales y la dificultad de muchas instituciones para mantenerse al día con las nuevas demandas de las familias.

Algunos de los factores que afectan a las instituciones educativas:

Caída de matrículas por baja natalidad y recesión económica.

Aumento del retraso en los pagos y generación de mora.

Dificultad para identificar y conciliar cada cobro, especialmente en transferencias.

Crecimiento sostenido de los costos fijos.

Familias que no logran enfrentar el pago de la matrícula en tiempo y forma.

Frente a este panorama, surge la reacción inmediata de aumentar la cuota. Sin embargo, en un contexto económico frágil, trasladar el desequilibrio a las familias puede profundizar la deserción y agravar la mora. Subir aranceles, aunque a veces es necesario, también puede mitigarse o evitarse al corregir problemas estructurales de gestión.

La alternativa está en la eficiencia

En un contexto con menos alumnos y mayor presión financiera, cada proceso administrativo debe optimizarse. La eficiencia ya no solo es un diferencial a la hora de ser elegido frente a otras instituciones, sino que también se trata de la opción para subsistir. Esto implica, principalmente, modernizar la gestión financiera.

Hoy, muchos colegios aceptan múltiples medios de pago, pero continúan conciliando transferencias manualmente, verificando comprobantes uno por uno o cruzando planillas. Ese trabajo administrativo consume tiempo, genera errores y eleva costos operativos que pueden destinarse a otras tareas. Cada ineficiencia hoy pesa más que nunca.

Herramientas como Pago TIC ofrecen una plataforma digital totalmente automatizada para la gestión de cobranzas, que no solo permite ofrecer todos los medios de pago, sino también identificar cada transferencia en tiempo real y vincularla automáticamente al alumno correspondiente, sin intervención manual.

Asimismo, la implementación del débito automático con múltiples medios de pago permite asociar no solo una cuenta, sino varias. Si una opción falla, el sistema intenta con la siguiente hasta completar el pago.

Para las instituciones, principalmente en la provincia, la reducción de matrícula no es solo un dato demográfico, sino que también es un llamado a revisar cómo se gestiona la educación. Los colegios que logren reorganizar recursos, reducir costos operativos y modernizar su administración estarán mejor preparados para sostener la calidad sin trasladar el peso a las familias.

