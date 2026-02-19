Según la Cámara de Turismo, el paro nacional genera un impacto muy negativo El paro nacional y general golpea al turismo y genera un impacto muy negativo para el sector, según la Cámara Argentina de Turismo. 19 de febrero 2026 · 14:11hs

Según la Cámara de Turismo, el paro nacional genera un impacto muy negativo

La Cámara Argentina de Turismo alerta sobre el impacto negativo del paro nacional convocado para el jueves 19 de febrero, una medida que afecta de manera directa a una de las actividades más dinámicas y estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

Paro sin movilización El turismo es una industria transversal que genera empleo en todas las provincias, impulsa a miles de pymes y motoriza cadenas de valor que incluyen transporte aéreo y terrestre, hotelería, gastronomía, agencias de viajes, servicios culturales y recreativos, entre muchos otros rubros.

LEER MÁS: Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país Cada jornada de paralización implica cancelaciones, reprogramaciones, pérdida de ingresos y un fuerte impacto en la confianza de los viajeros, tanto nacionales como internacionales.Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo conjunto entre el sector público y privado, promoviendo condiciones que fortalezcan la actividad, garanticen la movilidad y aseguren el normal desarrollo de una industria que es clave para el crecimiento del país.