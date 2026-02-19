Según la Cámara de Turismo, el paro nacional genera un impacto muy negativo

Uno Entre Rios | Economia | Turismo

El paro nacional y general golpea al turismo y genera un impacto muy negativo para el sector, según la Cámara Argentina de Turismo.

19 de febrero 2026 · 14:11hs
La Cámara Argentina de Turismo alerta sobre el impacto negativo del paro nacional convocado para el jueves 19 de febrero, una medida que afecta de manera directa a una de las actividades más dinámicas y estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

El turismo es una industria transversal que genera empleo en todas las provincias, impulsa a miles de pymes y motoriza cadenas de valor que incluyen transporte aéreo y terrestre, hotelería, gastronomía, agencias de viajes, servicios culturales y recreativos, entre muchos otros rubros.

LEER MÁS: Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Cada jornada de paralización implica cancelaciones, reprogramaciones, pérdida de ingresos y un fuerte impacto en la confianza de los viajeros, tanto nacionales como internacionales.Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo conjunto entre el sector público y privado, promoviendo condiciones que fortalezcan la actividad, garanticen la movilidad y aseguren el normal desarrollo de una industria que es clave para el crecimiento del país.

