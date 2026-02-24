Uno Entre Rios | Escenario | Pont A Bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

El percusionista Mauricio Fernández, integrante de la banda Pont a Bailar, murió en las últimas horas. La confirmación llegó desde la propia agrupación

24 de febrero 2026 · 13:00hs
El percusionista Mauricio Fernández, integrante de la banda Pont a Bailar, murió en las últimas horas. La confirmación llegó desde la propia agrupación, que comunicó la noticia a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Pont a Bailar despidió a su percusionista Mauricio Fernández

El grupo compartió una imagen del músico y lo despidió con un mensaje cargado de afecto: “Vuela alto amigo Q.E.P.D. Te vamos a amar toda la vida. Nuestros respeto y condolencias a toda la familia. Que sea siempre cumbia amigo”.

Fernández ocupaba un lugar central en la estructura rítmica de la banda. Desde la percusión sostenía la base que marcó la identidad sonora del proyecto y acompañó cada presentación en vivo. Su participación formó parte del crecimiento del grupo que construyó con el público en cada show.

La publicación generó una rápida reacción de seguidores y colegas, que expresaron mensajes de acompañamiento y reconocimiento en redes sociales. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento.

LEER MÁS: La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad

Pont A Bailar Murió Mauricio Fernández
