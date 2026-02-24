Invitan a una nueva función de Cine bajo las Estrellas en Paraná

Uno Entre Rios | Escenario | Cine Bajo las Estrellas

Brindarán una nueva función de Cine bajo las Estrellas este sábado a las 20 en el Polideportivo Lomas del Mirador II. La entrada será libre y gratuita.

24 de febrero 2026 · 14:00hs
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto a la Municipalidad de Paraná, realizará una nueva función de Cine bajo las Estrellas este sábado 28 de febrero a las 20 en el Polideportivo Lomas del Mirador II. La entrada será libre y gratuita.

Cine bajo las Estrellas presenta: Gigantes (2024), dirigida por Gonzalo Gutiérrez

La jornada incluirá la proyección de Gigantes (2024), dirigida por Gonzalo Gutiérrez. La película de animación, apta para todo público, narra la historia de Alfonso, un niño que intenta salvar a su pueblo de una tormenta que atribuye a un monstruo. El elenco cuenta con las voces de Carla Peterson, Karol Sevilla y Patricio Lago, entre otros.

También se proyectará el cortometraje entrerriano La Niebla (2025), un drama apto para todo público que aborda el reencuentro entre una mujer y su madre tras una separación.

La propuesta busca acercar producciones audiovisuales a distintos barrios de la ciudad con acceso gratuito y al aire libre.

