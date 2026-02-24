Invitan a una nueva función de Cine bajo las Estrellas en Paraná

Brindarán una nueva función de Cine bajo las Estrellas este sábado a las 20 en el Polideportivo Lomas del Mirador II. La entrada será libre y gratuita.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto a la Municipalidad de Paraná, realizará una nueva función de Cine bajo las Estrellas este sábado 28 de febrero a las 20 en el Polideportivo Lomas del Mirador II. La entrada será libre y gratuita.

La jornada incluirá la proyección de Gigantes (2024), dirigida por Gonzalo Gutiérrez. La película de animación, apta para todo público, narra la historia de Alfonso, un niño que intenta salvar a su pueblo de una tormenta que atribuye a un monstruo. El elenco cuenta con las voces de Carla Peterson, Karol Sevilla y Patricio Lago, entre otros.

También se proyectará el cortometraje entrerriano La Niebla (2025), un drama apto para todo público que aborda el reencuentro entre una mujer y su madre tras una separación.

La propuesta busca acercar producciones audiovisuales a distintos barrios de la ciudad con acceso gratuito y al aire libre.