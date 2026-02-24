Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Feria Vuelta a Clases tuvo gran demanda y se extendió

Los vecinos de Paraná podrán adquirir kits de útiles escolares para nivel primario y secundario, mochilas, calzados e indumentaria en la Feria Vuelta a Clases

24 de febrero 2026 · 11:52hs
Feria Vuelta a Clases tuvo gran demanda y se extendió

La propuesta de la Municipalidad junto a emprendedores locales estará en los barrios VICOER, Bajada Grande y plaza Carbó, de 8 a 12.30. Los vecinos podrán adquirir kits para nivel primario y secundario, mochilas, calzados e indumentaria escolar.

Ante la gran demanda de los vecinos “se definió llegar a otros barrios de la ciudad con la Feria Vuelta a clases, en víspera del inicio del ciclo lectivo”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

Rigen cambios para tramitar el carnet de conducir en Paraná

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

tras rechazar la oferta salarial, agmer se plego al paro nacional docente para el 2 de marzo

Tras rechazar la oferta salarial, Agmer se plegó al paro nacional docente para el 2 de marzo

El martes estará en la comisión vecinal VICOER (Costanera Oeste y Casiano Calderón); el miércoles en Bajada Grande (calle Estrada al lado del hospital Gerardo Domagk); y el jueves en Plaza Carbó (México entre Santa Fe y Córdoba).

Bustamante señaló que “esta tercera edición de la propuesta de impulso a la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero genera trabajo para emprendedores, productores, comercios locales y cooperativas textiles que ofrecen productos de calidad a precios populares”.

“Los vecinos podrán encontrar kits para nivel primario y secundario. “Estos kits son un aporte que realizan dos comercios importantes de la ciudad, que lo vienen haciendo desde la primera edición, para acompañar esta política pública. Además de útiles, hay mochilas, cartucheras, zapatillas e indumentaria producida por cooperativas textiles de la ciudad”, comentó el funcionario.

Útiles escolares Feria Vuelta a Clases Paraná

Kits escolares

Primaria: $13.000

- Lápiz color largos x12 un.

- Lápiz goma

- Regla 20cm.

- Tijera 13cm.

- Cuaderno T/dura 42 hj amarillo.

- Canopla 1 cierre

- Etiquetas adh, plancha 6 unid.

- Marcadores blister x 10 colores.

- Adhesivo sintético 30gr.

- Sacapuntas

- Repuesto P/ dibujo B.

- Papel glace metal x 10.

- Pincel Nº 8

- Lápiz grafito.

Secundaria/superior: $19.000

- Bolígrafo negro

- Bolígrafo rojo

- Set geometría 20 cm, 3 piezas.

- Carpeta A3

- Lápiz goma

- Lápices color largo x 12 uni.

- Repuesto América rayado 96 hojas.

- Sacapuntas

- Adhesivo 30 gr.

- Marcadores Blister x 10 colores.

- Separadores cartu/colores.

- Cuaderno A4 C/ espiral 42 hojas.

- Microfibra fucsia.

- Marcadores Blister x 10 colores.

- Bolígrafo azul

- Lápiz intro.

Paraná Feria clases Útiles escolares
Noticias relacionadas
parana: municipio y vecinales acordaron cambios de recorridos en varias lineas del transporte urbano

Paraná: municipio y vecinales acordaron cambios de recorridos en varias líneas del transporte urbano

Las pruebas del Campeonato Entrerriano tuvieron alto grado de competitividad, pero siempre en un marco de respeto deportivo.

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

El Jurado popular debía juzgar Roberto Carlos Goró y a su hijo Víctor Ezequiel Goró por el homicidio de Omar Mayer ﻿

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Ver comentarios

Lo último

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Ultimo Momento
Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Policiales
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Ovación
Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La provincia
San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Dejanos tu comentario