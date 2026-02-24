Carmiña Masi es periodista y conductora de radio y televisión nacida en Asunción, Paraguay, y se convirtió en la primera participante paraguaya en ingresar a Gran Hermano.
Quién es Carmiña Masi, la polémica periodista paraguaya que llegó a Gran Hermano
Este lunes comenzó la nueva edición de Gran Hermano, con algunos nombres conocidos y otros por conocer. Carmiña Masi, una de las más polémicas
Perfil frontal y provocador
Con una presentación picante y una frase contundente, dejó en claro que su paso por la casa no será silencioso.
Con una trayectoria consolidada en los medios de su país, Masi construyó un perfil frontal y provocador. Ella misma admite que le divierte poner nerviosa a la gente, un rasgo que podría convertirse en una de sus principales armas dentro del reality. Está en pareja desde hace siete años y suele compartir aspectos de su vida personal con su comunidad digital.
Juego y tensión
En cuanto a la convivencia, no oculta sus contradicciones: no le gusta limpiar ni lavar, pero detesta la suciedad. Esa combinación, sumada a su carácter fuerte y a su experiencia frente a cámaras, anticipa conflictos y momentos de alto voltaje en la casa. Carmiña Masi promete juego, tensión y una personalidad que difícilmente pase desapercibida.
En Instagram, la primera participante paraguaya de Gran Hermano Argentina aparece con el usuario @carminamasi. Hasta el momento de su ingreso, la periodista acumulaba más de 747 mil seguidores.