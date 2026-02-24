Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec difundió índice de confianza empresarial en alimentos

La situación comercial en enero de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas arrojó balance negativo -16,3%, según índice de confianza de Indec

24 de febrero 2026 · 11:40hs
La situación comercial en enero de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas arrojó balance negativo -16

La situación comercial en enero de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas arrojó balance negativo -16,3%, según índice de confianza de Indec

Índice de Confianza de Indec. La encuesta de tendencia de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas superó el 1%, según Indec sin embargo el balance sobre la situación de enero fue -16,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) en el rubro alimenticio. El mismo es bajo, pero no arrojó números negativos; aunque las expectativas no son buenas.

La Encuesta de Tendencia de Negocios en industria manufacturera de Indec arroja balances negativos. Insuficiente demanda interna y ajuste de costos laborales

Industria manufacturera con balances negativos en demanda interna y otros indicadores

El Indec informó que la inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero. 

Indec: la inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero

El ICE para negocios y supermercados mayoristas fue del 1,3% en base a la evaluación de enero de 2026 y las expectativas febrero - abril de 2026.

En este caso, el ICE se compuso de las respuestas a tres preguntas. Las mismas son:

Considera que la situación comercial en enero de 2026 de su empresa es:

Mala: 20%.

Buena: 8,8%.

Normal: 66,6%.

Balance: -16,3%.

Mayoristas precios Indec.jpg

¿Qué espera de la situación comercial durante el próximo trimestre febrero - abril 2026 respecto a la situación actual?

Empeorará: 8,8%.

Mejorará: 20%.

Permanecerá igual: 71,3%.

Balance: 11,3%.

Considera que el nivel, en enero de 2026, de sus stocks en términos volumen se encuentra

Por debajo de lo normal: 21,3%.

Por encima de lo normal: 12,5%.

Normal: 66,3%

Balance: -8,8%.

En este caso, es válido decir que “el ICE de supermercados y autoservicios mayoristas está compuesto por la opinión empresarial sobre la evaluación actual de la situación comercial, las expectativas futuras de la situación comercial y la evaluación actual de los stocks; puede tomar valores entre -100% y 100%”.

Indec Índice de Confianza
