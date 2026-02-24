El Cuarteto de Nos tocará en Paraná El Cuarteto de Nos se presentará el sábado 30 de mayo en Paraná con su gira internacional. El show tendrá lugar en el espacio Hierlam XL 24 de febrero 2026 · 13:25hs

El Cuarteto de Nos se presentará el sábado 30 de mayo en Paraná con su gira internacional. El show tendrá lugar en el espacio Hierlam XL, en avenida José Manuel Estrada 1622, con producción de Harlem Shows y De la Estrella.

El Cuarteto de Nos presentará “Puertas” en Paraná La banda liderada por Roberto Musso llegará a la capital entrerriana para presentar Puertas, su más reciente álbum, y repasará también canciones clásicas de su discografía.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 25 de febrero a las 12 a través de www.harlem.com.ar, con valores desde $65.000 más cargo por servicio y posibilidad de pago en tres cuotas sin interés mediante Mercado Pago.