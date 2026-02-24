Isletas: asumieron las autoridades de la nueva comuna

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, encabezó el acto de juramento y asunción de las autoridades de la nueva comuna de Isletas, departamento Diamante. Se trata de un acontecimiento de profunda trascendencia institucional para la comunidad.

La ceremonia oficial se realizó este lunes por la tarde en la sede comunal de Isletas y fue encabezada por la vicegobernadora Aluani, acompañada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Juntos entregaron una copia de la Ley N°11.248/2026, que establece el paso de Junta de Gobierno a Comuna, al presidente de Junta de Gobierno de Isletas, Lucas Eichmann.

En la oportunidad, se dio lectura del Acta de Traspaso de Mando, documento legal que formaliza la transferencia de responsabilidades y marca el inicio de esta nueva etapa administrativa.

Luego, se realizó el juramento del presidente comunal Lucas Eichmann y los vocales titulares comisionados: Valeria Gregorutti; Ariel Damián Wolf; Norberta Estanislada Acosta; Raúl Antonio Chemez y Gabriela Carina Gadea.

Isletas ya es Comuna

Al hacer uso de la palabra, el flamante presidente Comunal dio la bienvenida a todos los presentes y agradeció el acompañamiento de los vecinos y autoridades. "¿Cuándo vamos a ser comuna? Era una de las preguntas que más recibía desde hace bastante tiempo. Y también era una pregunta que nos hacíamos todos los días al interior de la gestión. Hoy lo somos. Lo somos por la decisión de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, que el 28 de octubre de 2025 firmó el Decreto Nº2967, donde nos declaró comuna de segunda categoría. Lo somos porque la Legislatura ratificó este decreto a través de la sanción de la Ley Nº11.248. Lo somos también porque una comunidad trabajó unida y porque hoy podemos celebrar este momento aquí todos juntos", manifestó Eichmann al inicio de su discurso.

"Hoy es un día histórico, un día que va a quedar guardado en la memoria de nuestro pueblo como uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Es el resultado de un camino largo, hecho de esfuerzo, de compromiso y sobre todo de un profundo amor por este lugar en el que nacimos y elegimos vivir", valoró.

Luego de resaltar las áreas prioritarias para la gestión, consideró que este paso de Junta de Gobierno a Comuna "es un crecimiento institucional muy importante que nos da más herramientas, más autonomía y más posibilidades para planificar el futuro, pero también nos pone por delante una responsabilidad mayor: la de estar a la altura de lo que nuestra comunidad necesita y fundamentalmente merece", aseveró el presidente comunal.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el proceso de transformación institucional de Isletas en comuna y subrayó la importancia histórica del paso dado para el fortalecimiento del federalismo en la provincia.

"Somos aves de paso: hoy estamos, mañana no. Lo verdaderamente importante es lo que dejamos. A veces son obras tangibles, infraestructura, edificios, reformas que se pueden ver y tocar. Pero muchas veces lo más trascendente es lo intangible: el crecimiento institucional, el fortalecimiento de la comunidad, las huellas que quedan en el camino", expresó el ministro.

En línea con la visión del gobernador Rogelio Frigerio, Troncoso remarcó que la transformación apunta a consolidar una provincia más transparente, con un Estado simplificado y cercano a los vecinos. "No nos creemos fundacionales ni iluminados. Cumplimos con la ley y fortalecemos el federalismo del interior", afirmó.

Seguidamente, la vicegobernadora Aluani valoró el proceso institucional e histórico que vive la comunidad de Isletas. "Este reconocimiento formal significa avanzar, gestionar con más autonomía, crecer y desarrollarse. Es un paso fundamental porque no solamente constituye una herramienta administrativa sino también una herramienta que transforma y brinda una mejor calidad de vida a los vecinos", subrayó.

Aluani recordó, además, las corrientes migratorias que vivieron muchos pueblos rurales de Entre Ríos, vinculadas a la falta de oportunidades, a la búsqueda de mejores condiciones laborales o educativas, y esos procesos "dejaron huellas muy profundas en nuestras comunidades", indicó tras aseverar: "Nuestra gestión, junto al gobernador Rogelio Frigerio, tiene la decisión política de fortalecer las comunidades y abrir puertas de esperanzas. Que realmente sea una opción vivir en las zonas rurales, en nuestros campos. Que sean lugares con oportunidades de futuro para poder arraigarse".

Para Aluani, el momento histórico que hoy vive Isletas significa una nueva etapa, una oportunidad para consolidar y fortalecer la identidad local, promover el crecimiento y proyectar con responsabilidad el futuro de toda la comunidad. "Quiero felicitar a todos los vecinos y a las autoridades que hoy asumen grandes responsabilidades. Desearles una gestión de cercanía, de compromiso y vocación de servicio. Estoy segura que van a transitar este tiempo con entusiasmo y con la mirada puesta en el bien común", cerró la vicegobernadora.

Reconocimientos

Durante el acto, además, se hizo el descubrimiento de placas recordatorias que simbolizan no solo un hecho administrativo, sino el esfuerzo colectivo, la identidad compartida y la esperanza puesta en el porvenir de nuestro pueblo.

Al cierre de la ceremonia, se realizó un agradecimiento y reconocimiento especial a quienes ejercieron la presidencia de la Junta de Gobierno desde sus inicios: el 5 de abril de 1984 al 31 de diciembre de 2025. Los presidentes con mandato cumplido son Raúl Antonio Chemez, Atilio Raúl Wolf, Raúl Gerardo Eichman, Alcides Alejandro Wolf y Lucas Fabricio Eichmann. En tanto, Graciela Buxman recibió el reconocimiento en nombre de su padre Alberto David Buxman, quien fuera el primer presidente de la Junta de Gobierno de Isletas.

Presencias

Participaron de la actividad la vicegobernadora de la Provincia, Alicia Aluani; el presidente Comunal, Lucas Eichmann; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernan Jacob; el Diputado Nacional, Dario Schneider; el senador por el Departamento Diamante, Gustavo Vergara; los diputados provinciales, Silvina Decco y Lénico Aranda; autoridades provinciales; presidentes municipales, comunales y Juntas de gobierno vecinas; expresidentes de la Junta de Gobierno; autoridades departamentales, locales, representantes de instituciones de la sociedad civil, vecinos.