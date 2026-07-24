Durante la reunión con el banco, representantes de la institución rural compartieron un análisis sobre la actualidad que atraviesa el sector

En el marco de las visitas institucionales que Banco Entre Ríos realiza en distintos puntos de la provincia, autoridades de la entidad mantuvieron un encuentro con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Gualeguay, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional y continuar acompañando el desarrollo del sector productivo.

Durante la reunión, representantes de la institución rural compartieron un análisis sobre la actualidad que atraviesan el sector agropecuario en la región, planteando las principales necesidades y desafíos que enfrentan productores en el contexto actual.

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Banco Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompañar al sector productivo

El banco presentó su nuevo modelo de atención y compartió las principales herramientas con las que acompaña a productores y empresas, entre ellas las líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversión en pesos y dólares, las soluciones para comercio exterior, las herramientas digitales y los distintos productos y servicios diseñados para el sector agropecuario.

Asimismo, definieron reforzar los canales de contacto comercial entre las instituciones y el Banco, con el objetivo de brindar respuestas cada vez más ágiles y cercanas a las empresas y productores locales.

Agenda de encuentros

Como resultado de la reunión, las partes acordaron avanzar en una agenda de encuentros periódicos destinada a relevar las necesidades de los distintos sectores productivos, intercambiar información y dar seguimiento a las iniciativas desarrolladas. En una primera etapa, se trabajará en líneas de financiamiento para la cadena de valor ganadera y en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la trazabilidad de la hacienda.

Del encuentro participaron, en representación de Banco Entre Ríos, Rodrigo Córdoba, gerente de Negocios; Cristian Lovino, gerente de Proyectos Estratégicos; y Alejandro Ruiz, gerente del Centro de Negocios Regional. Por la Sociedad Rural Gualeguay asistieron su presidente, Luciano Olivera, junto con los vocales Matías Saizar, Aníbal Maso, Bruno Benedetti, Carlos Maso y Felipe Germano.

Con este tipo de encuentros, el Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de trabajar junto a las instituciones y los sectores productivos de la provincia, promoviendo soluciones financieras que acompañen el desarrollo económico regional y el crecimiento de las PyMEs y los productores entrerrianos