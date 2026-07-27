Tras la partida de Francisco Scutellá, vuelve la incertidumbre por el destino de la colección del Museo del Mate que, por ordenanza, pertenece al Municipio.

El Museo Único del Mate, sin sede y con futuro incierto luego de la muerte de su fundador.

La muerte de Francisco Scutellá, ocurrida el pasado martes 14 a los 90 años, volvió a poner en primer plano una pregunta que desde hace varios años permanece sin una respuesta pública definitiva : ¿qué sucederá con el Museo Único del Mate de Paraná?

El fallecimiento de quien dedicó gran parte de su vida a preservar y difundir la cultura matera reaviva el debate sobre el presente y el futuro de una institución que fue incorporada al patrimonio municipal, pero que actualmente no cuenta con una sede abierta al público.

El legado de Francisco Scutellá y un museo que quedó sin sede

Foto: Archivo/UNO

Scutellá fue reconocido como el creador del Mate Criollo Universal, el monumento emplazado en uno de los accesos a Paraná que se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad. Sin embargo, una parte igualmente importante de su legado fue la creación del Museo del Mate, un proyecto personal que nació décadas antes de convertirse en una institución oficial.

El Museo del Mate fue fundado por Francisco Scutellá en 1978 y funcionó durante años en un inmueble de calle Venezuela 154. Con el tiempo logró reunir una colección considerada una de las más importantes del país sobre la historia del mate y sus costumbres.

El museo llegó a albergar alrededor de 1.500 piezas distribuidas en distintas salas temáticas. Entre ellas se encontraban antiguos mates europeos de porcelana, yerberas utilizadas en carretas, un termo escocés considerado entre los primeros fabricados en el mundo y una importante colección bibliográfica dedicada a documentar la historia de la infusión y las tradiciones vinculadas al mate.

El espacio se convirtió en un atractivo turístico y cultural para Paraná, recibiendo visitantes de distintos puntos del país y del exterior interesados en conocer la evolución histórica de una costumbre profundamente arraigada en la identidad argentina y sudamericana.

La incorporación al patrimonio municipal

En 2004 el entonces intendente Julio Solanas firmó el Decreto Nº 159 mediante el cual se creó el Museo Único del Mate como organismo dependiente de la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Paraná.

La decisión implicó la incorporación formal del museo a la órbita municipal y la designación de Francisco Scutellá como su director. Como parte del acuerdo, el fundador se comprometió a donar todas las piezas que integraban la colección de su propiedad para que pasaran a formar parte del patrimonio municipal, compromiso que posteriormente fue ratificado por el Concejo Deliberante.

En los fundamentos del decreto, el Departamento Ejecutivo definió al Museo del Mate como un "símbolo tradicional de nuestras costumbres y folclore regional" y señaló que su creación tenía como finalidad resaltar, promocionar y recuperar el valor histórico de los ejemplares únicos que integraban la colección, además de proteger un patrimonio cultural representativo de la identidad entrerriana.

El decreto también destacaba la trayectoria de Scutellá como artesano especializado en calabazas materas y guampas, restaurador de antigüedades, jurado, expositor y conferencista sobre los usos y costumbres de América, argumentos que respaldaron su designación al frente del museo.

La transferencia de la colección se consolidó en 2007 con la sanción de la Ordenanza Nº 8687, que ratificó el convenio firmado entre la Municipalidad y Francisco Scutellá.

La norma aceptó formalmente la donación de las piezas que integraban el Museo Único del Mate y estableció que todas ellas pasarían a incorporarse al patrimonio municipal. Además, fijó expresamente que esos bienes debían destinarse a la exhibición pública dentro del museo.

La normativa también ratificó el compromiso asumido por el Municipio de hacerse cargo de los gastos de funcionamiento del espacio y de las actividades culturales que allí se desarrollaran, como conferencias, exposiciones, cursos y talleres relacionados con la cultura matera.

Una colección histórica sin exhibición permanente

Pese a la creación del museo y a la incorporación de la colección al patrimonio municipal, con el correr de los años el espacio dejó de contar con una sede estable abierta al público.

La colección dejó de exhibirse de manera permanente y el Museo Único del Mate fue perdiendo presencia dentro de la oferta cultural y turística de Paraná.

Actualmente, en 2026, el museo no funciona como un espacio físico institucional abierto a los visitantes. Tras el traslado de la colección y el posterior fallecimiento de Francisco Scutellá, no existe una sede municipal estable donde puedan conocerse las piezas que integran ese patrimonio.

A pocos días de la muerte de Francisco Scutellá, el histórico inmueble de calle Venezuela 154, donde durante décadas funcionó el Museo Único del Mate, ya fue puesto en alquiler. La propiedad, que supo albergar la colección reunida por su fundador antes de su incorporación al patrimonio municipal, refleja el cierre definitivo de una etapa y vuelve a poner de manifiesto la falta de un espacio permanente para preservar y exhibir uno de los acervos culturales más importantes de la ciudad.

Los reclamos que volvieron a poner el tema en agenda

La incertidumbre sobre la situación del museo ya había llegado al ámbito legislativo en 2023. En agosto de ese año, los concejales del bloque Políticas para la República, Anabel Beccaría y Emiliano Murador, presentaron un pedido de informe para conocer cuál era la situación del Museo Único del Mate y qué había ocurrido con las piezas donadas al Municipio.

En la iniciativa recordaron que tanto el decreto de creación como la ordenanza vigente establecen que la colección integra el patrimonio municipal y que su destino debe ser la exhibición pública dentro del museo.

Beccaría sostuvo entonces que se desconocía si la Municipalidad contaba con un edificio destinado al funcionamiento del Museo Único del Mate y consideró necesario que se cumplieran las normativas vigentes para garantizar la preservación del patrimonio y su acceso por parte de los ciudadanos.

Por su parte, Murador señaló que también buscaban conocer dónde se encontraban las piezas donadas por Francisco Scutellá y cuál era el estado de conservación de un conjunto de bienes que posee un importante valor histórico y cultural para la ciudad.

En declaraciones a UNO, Armando Sánchez, quien en ese momento se desempeñaba como secretario del bloque Políticas para la República y era precandidato a intendente de Paraná, sostuvo que el Museo del Mate dejó de funcionar durante la gestión municipal encabezada por José Carlos Halle.

"El Museo del Mate es todo un tema. Fue creado por ordenanza hace varios años y dejó de funcionar en la gestión de Halle-Romero", sostuvo.

Sánchez cuestionó además que, desde entonces, las distintas administraciones municipales no hayan dado cumplimiento a la normativa que regula el funcionamiento del museo. "Durante esa gestión y durante las sucesivas se hizo caso omiso de la ordenanza. Hay varias ordenanzas deliberadamente incumplidas por gestiones municipales y sin consecuencias de incumplimiento", expresó.

El dirigente también aseguró que el pedido de informe impulsado por el bloque en 2023 nunca obtuvo una contestación oficial. "Sobre nuestro pedido de informe, la respuesta fue nula. Nunca tuvo respuesta", afirmó.

El futuro de un patrimonio que espera respuestas

En aquella oportunidad, Sánchez ya había señalado que el Museo del Mate había sido uno de los principales productos turísticos de Paraná y había considerado fundamental recuperar un espacio de acceso público dedicado a esa colección para preservar el patrimonio cultural local.

La falta de respuestas oficiales sobre el destino de la colección y el funcionamiento del Museo Único del Mate vuelve a cobrar relevancia tras su muerte.