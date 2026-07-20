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Indec: el índice de salarios subió 2,2% en mayo y acumula un alza del 35,9% interanual

Este lunes, se informó desde el Indec que el índice de salarios subió 2,2% en mayo y acumula un alza del 35,9% interanual.

20 de julio 2026 · 17:38hs
Según el Indec

Según el Indec, el índice de salarios subió 2,2% en mayo y acumula un alza del 35,9% interanual. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el informe del Índice de Salarios correspondiente al mes de mayo de 2026. De acuerdo con el relevamiento oficial, las remuneraciones en la economía argentina registraron un incremento del 2,2% respecto al mes previo, mientras que la variación interanual alcanzó el 35,9%.

LEER MÁS: Salarios perdieron 39% de capacidad adquisitiva desde 2023

Los números brindados por el Indec

El dato publicado por el organismo estadístico expone la dinámica del ingreso de los trabajadores en un contexto donde las distintas actividades buscan sostener el poder de compra mediante la reapertura y el seguimiento de las paritarias sectoriales.

Paraná superará los 407 mil habitantes en 2035, según proyecciones del Indec.

Paraná superará los 407 mil habitantes en 2035, según proyecciones del Indec

El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en el primer semestre del año. 

El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en el primer semestre del año

La suba mensual del 2,2% general registrada en mayo fue impulsada por comportamientos dispares entre los principales componentes del mercado laboral:

Sector privado registrado: mostró un avance mensual que acompañó la pauta general de las negociaciones colectivas de trabajo de las principales actividades productivas.

Sector público: teflejó el impacto de los reajustes acordados en las paritarias estatales tanto a nivel nacional como provincial.

Sector privado no registrado (informal): mantuvo su habitual rezago y volatilidad, condicionado por la liquidez del mercado y la dinámica del empleo no formal.

Con este resultado, el índice acumuló en los primeros cinco meses del año una senda de desaceleración en sus variaciones porcentuales respecto a los ejercicios previos, en línea con el comportamiento general de los precios y la pauta cambiaria fijada por el Poder Ejecutivo.

Indec Salarios mayo
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