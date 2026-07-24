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Indec: crecieron los patentamientos en junio, aunque cayeron los de autos

Los datos del Indec reflejaron una mejora en términos generales, aunque no logró acoplarse a los automóviles. Marcaron la segunda peor caída del año

24 de julio 2026 · 18:27hs
Según el Indec

Según el Indec, crecieron los patentamientos en junio, aunque cayeron los de autos. 

Los patentamientos para los principales tipos de transportes crecieron en el segundo trimestre del año (abril-junio) contra el mismo período de 2025, aunque en el segmento de los autos la caída alcanzó casi el 10%, informó este viernes el Indec.

LEER MÁS: Las ventas de autos 0 km frenaron su recuperación y los patentamientos cayeron hasta 30% en junio

Los números del Indec

Se totalizaron 364.433 unidades patentadas entre automóviles, motovehículos, transporte y carga, acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI). En la comparación interanual, los patentamientos crecieron 13,6% y llevaron el acumulado del año a 16,9%.

Para el Indec, la actividad económica tuvo un leve crecimiento de 0,2% en mayo. 

Indec: la actividad económica tuvo un leve crecimiento de 0,2% en mayo

Según el Indec, el índice de salarios subió 2,2% en mayo y acumula un alza del 35,9% interanual. 

Indec: el índice de salarios subió 2,2% en mayo y acumula un alza del 35,9% interanual

Los datos corresponden al informe de patentamientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Sin embargo, el sector automovilístico fue uno de los que registró contracciones en el patentamiento. Con 31.127 unidades, el desempeño tuvo una variación negativa de 15,1%, la segunda peor del año, por detrás de mayo (-24%). El acumulado del año cerró con una caída de 9,3%.

Este desempeño se ubica en la misma línea que el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Más datos para tener en cuenta

Durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que representó una caída interanual del 12,8% frente a las 52.730 unidades registradas en el mismo período de 2025.

Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte avance de los vehículos fabricados fuera del país. Los importados ya representan el 69% de los patentamientos, mientras que los nacionales explican apenas el 31% del mercado, una relación que se profundizó en los últimos meses y marca un cambio en la composición de las ventas de cero kilómetro en la Argentina.

El resto de los rubros

Para los otros vehículos, el resultado fue distinto, dado que se mantuvieron en el sendero alcista:

Motovehículos: se patentaron 69.439 unidades (+50% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 45% más.

Transporte y carga: se patentaron 15.550 unidades (+1,5% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 9,8% menos.

Acoplados: se patentaron 1.107 unidades (+15,9% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 6,1% más.

MAVI: se patentaron 1.114 unidades (+14,4% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 1,1% más.

Indec Patentamientos junio autos
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