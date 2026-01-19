Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años

La inflación mayorista se aceleró en diciembre informó este lunes el Indec y cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. Cuáles aumentaron más y cuáles menos.

19 de enero 2026 · 19:03hs
Según el Indec la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. 

Foto: Archivo Ilustrativa

Según el Indec la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. 

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%: la inflación mayorista fue la más baja en ocho años, tras haber culminado el 2017 con 18,8%.

LEER MÁS: La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

Los datos del Indec

Sin embargo, la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó una aceleración respecto a noviembre (1,6%) de 0,8 puntos porcentuales. Esta suba se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y 1,7% en los importados.

Inflación. La variación interanual acumulada en 2025 fue del 31,8%, según el informe publicado por el Indec

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

La canasta básica con la que se calcula la pobreza subió 4,1% informó el Indec. 

Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Dentro de los nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron:

* Productos refinados del petróleo: 0,7%.

* Alimentos y bebidas: 0,38%.

* Petróleo crudo y gas: 0,24%.

* Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%.

* Productos agropecuarios: 0,21%.

Con respecto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período que se explica por la suba de 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 2,4%, debido a la suba de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Inflación Indec

Precios con mayores aumentos en el 2025

* Tabaco: 37,9%.

* Productos refinados del petróleo: 37,5%.

* Productos agropecuarios: 36,8%.

* Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%.

* Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%.

* Alimentos y bebidas: 28%.

* Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%.

* Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%.

* Productos pesqueros: 25,6%.

* Productos de minerales no metálicos: 25,7%.

Precios con menores aumentos en el 2025

* Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%.

* Petróleo crudo y gas: 8,5%.

* Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%.

* Otros medios de transporte: 12,7%.

* Papel y productos de papel: 15%.

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Indec. De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Indec Inflación
Noticias relacionadas
La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%.

La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

Según el Indec, la inflación de 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017.

Indec: revelan que la inflación de 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017

Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos

Celulares: a pesar de los aranceles Cero los precios no bajan

Hay una nueva oligarquía global. Se advierte que la concentración extrema de la riqueza está debilitando las democracias. En en listado destacan dos argentinos

Superricos aumentaron 16% sus riquezas en 2025

Ver comentarios

Lo último

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Ultimo Momento
Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Rusia: dos muertos en Kamchatka por nevadas apocalípticas

Rusia: dos muertos en Kamchatka por nevadas apocalípticas

San Martín de los Andes: 54% de la tierra ya no es argentina

San Martín de los Andes: 54% de la tierra ya no es argentina

Policiales
Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Ovación
Pedro Fontanetto: Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo

Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

La provincia
Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos

Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos

Manuel Adorni y Diego Santilli estarán este jueves en Paraná

Manuel Adorni y Diego Santilli estarán este jueves en Paraná

Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Entre Ríos: presentaron un informe sobre la gestión de la seguridad alimentaria

Entre Ríos: presentaron un informe sobre la gestión de la seguridad alimentaria

Dejanos tu comentario