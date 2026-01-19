El índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%: la inflación mayorista fue la más baja en ocho años, tras haber culminado el 2017 con 18,8%.
Indec: la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años
La inflación mayorista se aceleró en diciembre informó este lunes el Indec y cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. Cuáles aumentaron más y cuáles menos.
Los datos del Indec
Sin embargo, la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó una aceleración respecto a noviembre (1,6%) de 0,8 puntos porcentuales. Esta suba se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y 1,7% en los importados.
Dentro de los nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron:
* Productos refinados del petróleo: 0,7%.
* Alimentos y bebidas: 0,38%.
* Petróleo crudo y gas: 0,24%.
* Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%.
* Productos agropecuarios: 0,21%.
Con respecto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período que se explica por la suba de 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.
Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 2,4%, debido a la suba de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.
Precios con mayores aumentos en el 2025
* Tabaco: 37,9%.
* Productos refinados del petróleo: 37,5%.
* Productos agropecuarios: 36,8%.
* Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%.
* Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%.
* Alimentos y bebidas: 28%.
* Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%.
* Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%.
* Productos pesqueros: 25,6%.
* Productos de minerales no metálicos: 25,7%.
Precios con menores aumentos en el 2025
* Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%.
* Petróleo crudo y gas: 8,5%.
* Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%.
* Otros medios de transporte: 12,7%.
* Papel y productos de papel: 15%.
La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Indec. De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).
Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.