Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

El menor era buscado en la zona de islas en Victoria y fue encontrado por su padre a pocos metros de la vivienda, en una zona rural del departamento

19 de enero 2026 · 22:05hs
Hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural de Victoria. 

Hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural de Victoria. 

Un trágico hecho conmocionó a una familia de una zona rural de Victoria, ubicada en inmediaciones del arroyo Barrancoso y Boca de las Piedras. Es que este martes fue hallado sin vida un niño de 12 años que había sido denunciado como desaparecido durante la mañana.

El hecho en Victoria

Según se informó oficialmente, alrededor de las 8.50 se tomó conocimiento de la ausencia del menor. De acuerdo al relato de su padre, el niño había quedado durmiendo en la vivienda junto a su hermano y su madre, cuando el hombre se retiró cerca de las 5.30 para realizar tareas de campo. Al regresar, alrededor de las 7.30, advirtió que su hijo ya no se encontraba en el lugar.

Personal policial realizó el traslado del cuerpo a la morgue para su identificación. 

De inmediato se inició un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de Prefectura, la Brigada de Abigeato, personal policial, familiares y vecinos. Tras varias horas de rastrillajes, cerca de las 14, el propio padre encontró el cuerpo sin vida del menor a unos 50 metros de la vivienda, en el arroyo Barrancoso.

En el lugar trabajó Policía Científica y un médico policial. El hecho fue informado a la Fiscalía en turno, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de las pericias correspondientes, a fin de establecer las causas del fallecimiento.

