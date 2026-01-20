Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú.

En la Granja Penal El Potrero, los internos se capacitan y trabajan en producción agropecuaria y oficios, vinculándose con el entorno regional.

La reinserción social y laboral de las personas privadas de la libertad es uno de los objetivos del sistema penitenciario, pero pocas veces se concreta. En la Unidad Penal Nº 9 "Granja Penal El Potrero" de Gualeguaychú , ese objetivo se expresa en un esquema de trabajo productivo que articula capacitación, responsabilidad y vínculo con el entramado productivo regional.

El establecimiento, el segundo centro penitenciario más antiguo del país, se encuentra sobre la ruta provincial 136, a la altura del kilómetro 26,5. Actualmente aloja a 569 internos, mujeres y hombres, y es la unidad con la segunda mayor población carcelaria de Entre Ríos. Para su funcionamiento cuenta con 238 agentes, entre personal de seguridad y administrativo, y una estructura compuesta por 10 pabellones masculinos y uno femenino.

Un esquema productivo que fortalece la reinserción en la cárcel de Gualeguaychú

Granja Penal Nº 9 Colonia El Potrero (1).jpeg

En ese contexto, la granja penal desarrolla un modelo de reinserción basado en el trabajo agropecuario y la formación en oficios. "Los internos son distribuidos de acuerdo a los acuerdos judiciales y al tipo de causa, y en esta unidad tenemos tanto pabellones de máxima seguridad como pabellones modelo", explicó Rubén Ezequiel de los Santos, oficial subalcaide y jefe de Industria de la unidad, responsable de los talleres productivos y de laborterapia.

El esquema de trabajo incluye tareas vinculadas a la cría de animales, la huerta y una amplia variedad de talleres. La unidad cuenta con un inventario productivo que abarca bovinos, porcinos, ovinos, equinos y aves de corral, además de un espacio destinado a la apicultura. También funciona una panadería que abastece el consumo interno y provee a la Policía, al Hospital y a distintas escuelas de la ciudad. Los productos de panificación se comercializan en un salón de ventas ubicado en Gualeguaychú.

A su vez, los internos pueden capacitarse y trabajar en talleres de albañilería, herrería, carpintería, tapicería y costura, ofreciendo servicios a la comunidad. "Todos los trabajos se realizan dentro del penal, con internos capacitados y maestros que dictan los distintos talleres. Primero pasan por instancias de formación y luego se incorporan a las tareas productivas", precisó De los Santos.

Uno de los avances más relevantes del proyecto es la sala de faena de ovinos, habilitada oficialmente en julio de 2024. Se trata de la única sala de estas características dentro del sistema penitenciario provincial. Allí, un grupo reducido de internos realiza tareas de faena y desposte bajo estrictos controles sanitarios y bromatológicos, con el acompañamiento de personal especializado.

El proceso comenzó con una etapa de capacitación brindada por el asesor Sergio Taffarel, especialista en producción ovina, quien instruyó a los internos en el manejo de animales, el uso de herramientas y los distintos tipos de cortes. A ese trabajo se sumó el asesoramiento permanente de la médica veterinaria Cecilia Lugaresi.

La selección de los internos que participan es rigurosa, ya que manipulan elementos cortantes y maquinaria específica, y cuentan con permisos y seguimientos especiales. La sala tiene capacidad para faenar hasta 30 animales por día, de acuerdo con el espacio disponible en las cámaras de frío, que pueden albergar unas cien reses. Los productores acercan sus animales y, en un plazo de 24 horas, los retiran faenados con la documentación correspondiente para su traslado. El servicio funciona como sala de faena habilitada, con certificación oficial, y no como frigorífico.

Los internos que participan de estas tareas reciben un haber estímulo quincenal que les permite cubrir gastos personales dentro de la unidad. En paralelo, se articula con el Juzgado para que las actividades productivas cuenten con una carga horaria formal, reforzando el enfoque laboral del programa.

Con el avance del proyecto, productores de la región y de localidades como Concepción del Uruguay comenzaron a utilizar el servicio. Como próximo paso, la unidad trabaja en la habilitación de una carnicería de ovinos en Gualeguaychú, donde se comercializarán cortes envasados al vacío, medias reses y corderos enteros. También se analiza la ampliación de la planta para incorporar la faena de porcinos, con el respaldo de la Municipalidad y del gobierno entrerriano.