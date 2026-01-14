Uno Entre Rios | Economia | inflación

Inflación en América Latina durante 2025: cómo quedó Argentina en el ranking de la región

Tras conocerse el dato de la inflación en diciembre, Argentina se ubicó entre la minoría de países que terminaron el año con índices de dos dígitos

14 de enero 2026 · 10:07hs
Inflación. La variación interanual acumulada en 2025 fue del 31,8%, según el informe publicado por el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de diciembre se aceleró al 2,8%. De este modo, el organismo definió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a 2025 fue del 31,5 %. Así la Argentina se ubicó entre los países de América Latina con mayores alzas los precios durante el año pasado.

El gobierno nacional festejó el dato inflacionario anual en el país, siendo el porcentaje más bajo en los últimos ocho años. Para ello, hay que remontarse al año 2017, cuando durante la presidencia de Mauricio Macri hubo una variación de 24,8% interanual.

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

El precio de los alquileres aumentó 83,1% en el año, muy por encima de la inflación general. 

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

Además, los datos del Indec revelaron una desaceleración de 86,3 puntos porcentuales con respecto al 2024.

Sin embargo, a pesar de la baja en comparación con años anteriores, la Argentina se encuentra junto a Bolivia y Venezuela entre los países de la región que registran cifras de inflación anualizadas de dos dígitos, marcando un contraste muy marcado en relación con las economías más estables del resto de las naciones vecinas.

Ranking de inflación en América Latina durante 2025

A pesar de que no haya una medición oficial luego de que dejó de funcionar el Observatorio Venezolano de Finanzas, Venezuela es considerado el país con el porcentaje más alto de variación anual durante 2025. Según el cálculo realizado por el Fondo Monetario Internacional, la inflación en dicho país se ubicó alrededor del 269,5%.

Por otro lado, hubo países en la región que registraron un contexto de estabilidad de precios totalmente diferentes. Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay fueron los únicos que tuvieron deflación en el último mes del año.

Por último, Perú fue la nación la menor variación anual de precios en América Latina. El país andino tuvo un tasa de aumento de precios del 0,12% en diciembre y alcanzó el 1,51% durante 2025, siendo la más baja en un período de ocho años.

  • Venezuela: 269,5%
  • Argentina: 31,5%
  • Bolivia: 20,4%
  • Colombia: 5,1%
  • Brasil: 4,26%
  • Uruguay: 3,65%
  • Chile: 3,5%
  • Paraguay: 3,1%
  • Ecuador: 1,9%
  • Perú: 1,5%
