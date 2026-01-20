Gimnasia de Concepción del Uruguay anunció las primeras contrataciones para el Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay oficializó la llegada de tres incorporaciones a su plantel. Además confirmó la renovación de 10 futbolistas.

Emilio Rébora llega a Gimnasia de Concepción del Uruguay tras una gran temporada en el arco de Sportivo Las Parejas.

Gimnasia de Concepción del Uruguay prepara la estructura con la que competirá en la temporada 2026 del Torneo Federal A. El pasado miércoles la dirigencia del Lobo oficializó la contratación de Juan Monge, quien estará a cargo de la conducción técnica. En las últimas horas anunció la llegada de las primeras incorporaciones.

En este sentido, la dirigencia del conjunto Mensana confirmó las contrataciones de tres futbolistas con un amplio recorrido en el ámbito del ascenso. Se trata del arquero Emilio Rébora, el defensor Facundo Laumann y el mediocampista Santiago Lebus.

Referencia de los nuevos soldados de Juan Monge

Emilio Rébora llega a La Histórica para custodiar la valla de Gimnasia. El arquero viene de protagonizar una gran temporada en Sportivo Las Parejas, donde disputó 26 partidos en el 2025. En ese derrotero conservó 13 vallas invicta y 27 goles.

El cuidapalos tuvo una soberbia actuación en el histórico juego que disputó el Lobo de Las Parejas ante San Lorenzo de Almagro en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. El oriundo de Gualeguaychú fue elegido la figura de dicho encuentro.

La carrera del arquero, de 38 años, incluye paso por Independiente de Avellaneda, Estudiantes de Buenos Aires, Juventud Unida de Gualeguaychú, Chaco For Ever, Sarmiento de Resistencia, Crucero del Norte, Sportivo Las Parejas, Villa Mitre, Atlético San Jorge y Llacuamba Perú.

Para potenciar la última línea incorporó al experimentado Facundo Laumann, quien viene de disputar el Torneo Regional Amateur para Deportivo Roca de Río Negro. El marcador central nacido en Bahía Blanca disputó la temporada 2025 de la Primera Nacional para Defensores Unidos de Zárate.

Su carrera registra pasos por Olimpo de Bahía Blanca, Chacarita, Tiro Federal de Bahía Blanca, Villa Mitre de Bahía Blanca y Defensores de Belgrano.

La tercera incorporación oficializada es la del mediocampista Santiago Lebus, quien afrontó el Regional Amateur para Atlético Paraá. El nacido en Santo Tomé, Santa Fe, surgió de la cantera de Unión de Santa Fe. El futbolista, de 29 años, debutó en la elite del fútbol argentino el 3 de febrero de 2018 en la derrota de Unión de Santa Fe ante Rosario Central por 1 a 0. En ese juego el DT del Tatengue, Leonardo Madelón, ordenó el ingreso de Lebus por Mauro Pittón.

Tras su paso en el Rojiblanco, donde disputó cinco encuentros, continuó su carrera en All Boys en el campeonato de la Primera Nacional. Luego se trasladó a Bolivia, donde tuvo su primera experiencia internacional al formar parte de los planteles de Deportivo Fatic e Independiente Petrolero. Retornó a Argentina para incorporarse a Real Pilar, equipo con el que enfrentó a Lanús por Copa Argentina.

Su carrera incluye pasos por Islas Feroe, donde jugó para AB Argir eÍF Fuglafjördur. Luego de esta experiencia jugó el Torneo Federal A para Sarmiento de Resistencia, Sportivo Belgrano de San Francisco y Estudiantes de San Luis.

Los futbolistas acordaron su continuidad en Gimnasia de Concepción del Uruguay

Una decena de fútbolistas que formaron parte del plantel de Gimnasia de Concepción del Uruguay en la temporada 2025 del Torneo Federal A acordaron su continuidad en el Lobo.

Ellos son el arquero Joaquín Bortagaray, quien fue cedido a préstamo a Lanús de Concepción del Uruguay para disputar el Regional Amateur; los defensores Jonathán Benitez (también jugó para el Granate uruguayense) y Nicolás Suárez; y los mediocampistas Agustín Favre, Nicolás Germanie, Ariel González, quien retorna tras su reciente paso por La Amistad de Cipolletti, Micael Bogado, quien sumó minutos en Coronel Aguirre de Rosario y Lautaro Altamirano, Damián Baltoré y Nicolás Gómez, quienes fueron cedido a préstamo a Defensores de Pronunciamiento.