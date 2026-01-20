Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

En un nuevo encuentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, los equipos entrerrianos jugarán este martes, desde las 21, en Concepción del Uruguay.

Con la disputa de dos encuentros continuará este martes la actividad correspondiente a la Liga Argentina de Básquet , Conferencia Sur. El encuentro destacado de la jornada se disputará en el estadio Julio César Paccagnella, donde Tomás de Rocamora y La Unión de Colón protagonizarán uno de los duelos provinciales del certamen. El juego comenzará a las 21.

Ambos equipos viene de sufrir sendas derrotas en su última presentación. Rocamora perdió 77 a 75 el pasado sábado en su visita a Provincial de Rosario, único líder del sector. El Rojo de La Histórica dio pelea en suelo santafesino. Sorprendió de entrada al dueño de casa al sacar 17 puntos de distancia en la primera mitad del juego. El local reaccionó y edificó el éxito con un doble anotado por Adrián Bocchia cuando restaban tres segundos para el final.

Rocamora registra un récord negativo de cuatro triunfos y 12 derrotas. Las estadísticas lo posicionan en el último escalón.

La Unión, por su parte, resignó su invicto como local al perder en el estadio Carlos Delasoie ante Central Entrerriano de Gualeguaychú por 85 a 80. Con esta derrota retrocedió un casillero en las posiciones al posicionarse tercero, detrás de Provincial y Gimnasia La Plata, con un registro de 10 triunfos y 4 caídas.

Otros juegos de la Conferencia Sur de la Liga Argentina

La actividad correspondiente a la Conferencia Sur incluye otra historia. La misma se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Jorge Ferrero, escenario donde Deportivo Norte de Armstrong enfrentará a Deportivo Viedma de Río Negro.

El elenco santafesino viene de protagonizar una productira gira por el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al cosechar dos victorias en tres presentaciones. En su última actuación derrotó 75 a 73 a Racing Club de Avellaneda con una gran performance de Manuel Alonso.

El buen comienzo de año le permitió a Deportivo Norte superar en el escalafón a Tomás de Rocamora al obtener un récord de 4 alegrías y 12 derrotas.

Deportivo Viedma, por su parte, perdió este domingo en su visita a Provincial de Rosario por 99 a 81 en su segundo juego por la gira en territorio santafesino. El elenco de La Patagonia argentinatiene balance de 6 victorias y 9 caídas, registro que lo posicionó en el 12° sector de la Conferencia Sur.

Las otras historias que se disputarán hoy será en el marco de la Conferencia Norte. A partir de las 21.30 Colón de Santa Fe recibirá en el estadio Roque Otrino a Santa Paula de Gálvez. El Sabalero buscará cortar una serie negativa de cinco derrotas en serie. En su última presentación perdió como local ante Rivadavia de Mendoza por 86 a 83. El Azul viende de derrotar al conjunto mendocino por 93 a 85. Ese resultado lo posicionó en el segundo lugar de la tabla

A la misma hora jugarán, en el norte del país, Salta Basket y Comunicaciones de Mercedes, Corrientes. Mientras que a partir de las 22 Hindú de Córdoba recibirá en La Catedral del Básquet a San Isidro de San Francisco.