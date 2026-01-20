Una ciudad de Brasil registró más de 10.000 casos de gastroenteritis

En localidades como Bombinhas, Brasil, hubo un aumento del 353% respecto al mismo período de la temporada anterior.

Santa Catarina contabilizó 10.649 casos de gastroenteritis desde el inicio de 2026 hasta datos actualizados al 15 de enero, según informó la Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Brasil. La transmisión suele estar asociada a la ingestión de agua o alimentos contaminados

El mayor número de notificaciones se concentra en el litoral catarinense, donde factores como las altas temperaturas, la mayor movilidad de personas durante la temporada y el consumo de alimentos fuera de casa, junto con la exposición a aguas de baño con calidad cuestionada, favorecen la transmisión de infecciones gastrointestinales.

Aunque las DDA pueden ocurrir en cualquier región, Itajaí aparece como la ciudad con más casos registrados (1.335), seguida por Chapecó, en el Oeste del estado, con 599 casos reportados.

Enfermedades diarreicas

Las enfermedades diarreicas agudas son caracterizadas por la aparición de tres o más episodios de diarrea en 24 horas y pueden acompañarse de náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en algunos casos, deshidratación. La transmisión suele estar asociada a la ingestión de agua o alimentos contaminados, al contacto directo con personas infectadas o a malas prácticas de manipulación de alimentos, entre otros factores.

En localidades como Bombinhas, en el litoral norte, se registró un incremento significativo de casos en la temporada: entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 se documentaron 409 casos, un aumento del 353% respecto al mismo período de la temporada anterior, situación que también motivó advertencias sobre balneabilidad y posibles problemas de saneamiento.