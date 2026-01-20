Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

En Concordia investigan amenazas digitales contra Francisco Azcué, funcionarios municipales y provinciales. Allanaron al dirigente social Marcelo "Chelo Lima"

20 de enero 2026 · 14:26hs
A ra{iz de una denuncia por amenazas realizada por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, se realizó un operativo en calle Robinson de esa ciudad, en la vivienda de un reconocido dirigente social.

El jefe comunal había radicado una denuncia tras recibir amenazas y, a partir de su constatación, se iniciaron actuaciones a raíz de un mensaje intimidatorio difundido el 16 de enero de este año a través de la red social Facebook. La amenaza fue publicada en un comentario realizado sobre una pieza audiovisual titulada “Video en donde la Guardia Urbana Municipal intimida a las mujeres que esperan ser recibidas por el intendente Azcué”.

De acuerdo a lo investigado, el contenido no habría estado dirigido únicamente contra el Presidente Municipal, sino que también habría tenido como destinatarios a Luciano Dell Olio y a otros funcionarios municipales y provinciales. El comentario habría sido efectuado por un usuario identificado como “Chelo Lima”.

Las intimidaciones, que venían registrándose desde hace un tiempo, se intensificaron en los últimos días en el marco de los conflictos generados por la no renovación de más de 130 contratos en la Municipalidad de Concordia, situación que afectó a numerosos trabajadores.

Asimismo, Azcué aportó elementos de prueba digital vinculados a amenazas anteriores atribuidas al mismo usuario, recibidas mediante conversaciones a través de Facebook y WhatsApp, las cuales fueron incorporadas a la investigación en trámite.

En el marco de la causa, además, una vecina del sujeto en cuestión radicó una denuncia por amenazas, aportando audios y chats de WhatsApp, los cuales también fueron agregados a la investigación.

José María “Chelo” Lima es un dirigente social de Concordia que se hizo conocido a fines de los años 90 y comienzos de los 2000 como referente de movimientos de desocupados. Su nombre tomó repercusión nacional en el año 2000 por el episodio del llamado “Comando Sabino Navarro”, una puesta en escena difundida por televisión que simulaba la aparición de un grupo insurgente. Por ese hecho fue investigado judicialmente, aunque luego resultó sobreseído.

Este martes, como resultado de las diligencias realizadas, y habiendo determinado la identidad del usuario, el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Seró, libró una orden de allanamiento, la cual fue ejecutada en su domicilio. En el procedimiento se secuestro una réplica de arma de fuego, una notebook, celulares y demás elementos que serán peritados por informática forense.

El allanamiento estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con apoyo e irrupción de la Guardia Especial, concretó en las primeras horas de este martes en avenida Robinson, frente a la ex estación de trenes de la ciudad de Concordia. Lo actuado bajo conocimiento de la fiscal de turno, doctora Macarena Mondragón.

Dejanos tu comentario