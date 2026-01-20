Uno Entre Rios | Economia | Paraná

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Se lanzó un concurso público de ofertas para vender un terreno de 1.318 m2 en el predio del exhipódromo de Paraná, con precio base fijado en dólares.

20 de enero 2026 · 12:30hs
El Banco de la Nación Argentina (BNA) puso a la venta un terreno de su propiedad ubicado en el predio del exhipódromo de Paraná, una de las zonas con mayor proyección inmobiliaria y comercial de la capital entrerriana. La decisión fue oficializada el pasado jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Nación, donde se informó el llamado a Concurso Público de Ofertas.

El inmueble en cuestión es un lote baldío situado en calle Artigas 454, con una superficie total de 1.318,33 metros cuadrados. De acuerdo con la información difundida, el banco estableció un precio base de 365.000 dólares. Si bien el valor está expresado en moneda extranjera, el pliego contempla la posibilidad de abonar en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del BNA correspondiente al día hábil anterior al pago.

Sale al mercado un lote estratégico en la zona del exhipódromo de Paraná

Ex Hipódromo Paraná (1).jpeg

La operatoria de venta se realizará bajo la modalidad de contado. Para participar del concurso, los oferentes deberán presentar una garantía equivalente al 5% del valor base en concepto de seriedad de oferta. Una vez aprobada la operación por el Directorio del banco, el comprador deberá abonar la totalidad del monto ofertado al momento de la firma del boleto, instancia en la cual se otorgará la posesión efectiva del inmueble.

Asimismo, se informó que la designación del escribano, junto con todos los gastos y honorarios que demande la operación, quedarán a cargo del comprador. El Banco Nación aclaró además que el terreno no registra deudas de impuestos, tasas ni servicios, y que la presentación de una oferta implica el conocimiento pleno de la situación jurídica y del estado de conservación del predio.

El acto administrativo se llevará a cabo en la ciudad de Paraná. La apertura de los sobres con las propuestas económicas está prevista para el viernes 30, a las 11, en la sede de la Sucursal Paraná del Banco Nación, ubicada en San Martín 1000. Para quienes deseen obtener mayor información o coordinar una visita al lugar, la entidad dispuso los teléfonos 0343-4230020/41/2.

La decisión del banco representa un cambio respecto de los planes originales para ese sector de la ciudad. El Banco Nación fue uno de los actores que adquirió tierras tras la quiebra del Jockey Club, cuando las 22 hectáreas del hipódromo fueron parceladas y vendidas a distintos privados. En un primer momento, la entidad tenía previsto construir allí una nueva sucursal para descentralizar la atención de la casa central, pero el proyecto fue finalmente descartado y, en el marco de una política de optimización de activos, el terreno fue puesto ahora a la venta.

