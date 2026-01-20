La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta de la Playa

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Playa llegó a su cierre con un importante marco de público y una programación que reunió a artistas de trayectoria nacional

20 de enero 2026 · 12:54hs
La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Playa llegó a su cierre con un importante marco de público y una programación que, durante cinco noches consecutivas, reunió a artistas de trayectoria nacional y propuestas anfitrionas.

La última jornada tuvo como protagonista al público, que acompañó cada presentación cantando y bailando junto a las bandas locales y al artista principal Luck Ra, en un cierre que mantuvo el espíritu festivo que atravesó toda la semana.

El festival contó con un escenario de gran porte y una puesta técnica profesional en sonido e iluminación, que acompañó cada show y permitió que los espectáculos se desarrollaran en condiciones óptimas, tanto para los músicos como para quienes asistieron.

A lo largo de las cinco noches pasaron por el escenario más de 180 músicos, entre artistas principales y bandas anfitrionas. Pim Pau, Topa, Las Pelotas, Damas Gratis, DJ Alan Gómez, La Joaqui y Luck Ra fueron los encargados de cerrar cada jornada, en una grilla que combinó distintos estilos musicales y propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

El Predio Multieventos dispuso operativos de seguridad y prevención sanitaria que permitieron el normal desarrollo del evento. A esto se sumó una amplia oferta gastronómica, con más de 30 foodtrucks presentes en cada noche, que ofrecieron propuestas variadas y a precios accesibles.

Además, se incorporó un espacio destinado a las infancias, con inflables y juegos recreativos, lo que permitió que las familias pudieran disfrutar del festival de manera integral.

Desde la organización agradecieron especialmente el acompañamiento de los sponsors que hicieron posible una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa. Entre ellos, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Asociación de Empresarios, Hoteleros y Gastronómicos del Departamento Uruguay, Flecha Bus, Iapser Seguros, Grupo Delorenzi, Brahma y FEPASA.

LEER MÁS: Un artista de Gualeguaychú ganó el Pre Cosquín 2026

