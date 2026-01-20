Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

El Plantel Superior de rugby de Estudiantes de Paraná retoma este martes los entrenamientos y pone en marcha una exigente temporada 2026 , tras un año cargado de competencia y buenos resultados. En la antesala de la pretemporada, el head coach Pedro Fontanetto dialogó con UNO y repasó el presente del equipo, los objetivos y los desafíos que se vienen.

"Recién llego de unos días de vacaciones. La verdad es que necesitaba descansar un poco, porque el 2025 fue un año muy intenso en todo sentido. Deportivamente fue muy satisfactorio, ya que salimos terceros a nivel nacional en el Torneo del Interior y terceros también en el Torneo Regional del Litoral. Para la actualidad y la historia moderna del club es una muy buena temporada, más allá de que siempre queda la espina de no haber podido coronar" , expresó.

Estudiantes se prepara para una temporada exigente

El clásico paranaense abrirá el torneo

El Torneo regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico paranaense entre Rowing y Estudiantes. Con diez equipos en la máxima categoría, se jugará bajo el formato de todos contra todos, ida y vuelta, a lo largo de 18 fechas, y los cuatro mejores clasificados accederán a las semifinales para luego disputar la gran final. el certamen comenzará el sábado 21 de marzo, y en esa misma fecha también arrancará la Segunda División.

Fontanetto destacó que la exigencia no fue solo deportiva. "Fue un año largo también desde lo profesional y lo familiar. Soy abogado, eso demanda mucho tiempo, y además fui papá por primera vez. Todo fue muy intenso, así que necesitaba parar un poco, pero ya estamos de nuevo enfocados en el trabajo y en la planificación de una temporada que va a ser muy dura".

El inicio de los entrenamientos será progresivo. "Arrancamos con la pretemporada, martes y jueves, con testeos físicos. La semana siguiente ya empezamos con un poco más de rugby y pelota, y después nos vamos a España para una gira, donde vamos a desarrollar gran parte de la pretemporada. Creemos que va a ser un salto de calidad, no solo en lo deportivo, sino también en lo humano para el grupo".

Pensando en dar el salto definitivo, Fontanetto fue claro: "No creo que haya que cambiar demasiado, sino ajustar detalles. El club viene trabajando bien hace años, fuimos campeones en 2023, jugamos finales y semifinales importantes en torneos regionales y nacionales. El desafío es seguir puliendo cosas, porque después gana uno solo. Lo importante es estar siempre en esa conversación y mantener al club en primer plano".

Sobre el Torneo Regional del Litoral, que volverá al formato Top 10, el entrenador remarcó la exigencia del certamen. "Es uno de los torneos más competitivos del país. Todos los equipos se pueden ganar entre sí, las localías pesan mucho y cada partido te exige al máximo. Nosotros logramos que venir a jugar a la cancha del Parque sea muy difícil para cualquiera, y eso hoy es una fortaleza".

El debut será ante Rowing, en el clásico paranaense. "Es un partido especial, nos conocemos todos y siempre tiene condimento, pero nuestro objetivo está puesto más a largo plazo. Queremos meternos en instancias finales de los dos torneos. El partido con Rowing es uno más dentro de ese camino, aunque sabemos que va a ser durísimo".

Consultado sobre el rol de Estudiantes como candidato, Fontanetto no dudó: "No nos podemos sacar ese papel. Estudiantes tiene más de 100 años de historia y viene siendo protagonista desde hace tiempo. Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo. Tenemos un plantel competitivo y una estructura sólida, con preparadores físicos, nutricionistas y un staff capacitado. Después hay muchos factores, pero tenemos con qué".

También se refirió al impacto de las franquicias profesionales y, en particular, a Capibaras XV. "En líneas generales es algo muy positivo. Antes los jugadores se iban a Europa y los perdías por años. Hoy pueden jugar rugby profesional, estar cerca de su familia, volver al club y seguir estudiando o trabajando. Eso eleva el nivel general".

En cuanto al desarrollo de juveniles, fue contundente: "Hoy los jugadores de mayor proyección se van cada vez más temprano. Por eso hay que apostar fuerte al desarrollo de una base amplia, de jugadores que sostengan al club. No se puede depender solo de uno o dos nombres, sino de un plantel largo y competitivo".

Finalmente, Fontanetto dejó un mensaje para la gente del club. "Estudiantes tiene una propuesta de juego atractiva, dinámica, que invita a ir a la cancha. Queremos que ver a la Primera sea algo lindo los sábados a la tarde. Vamos a competir en todo lo que se pueda, a tratar de llegar a las últimas instancias y a estar a la altura de lo que el club representa".