De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

Mucho antes de que existieran corsódromos, jurados, grillas y entradas numeradas, la historia del carnaval en Entre Ríos ya encontraba su forma en la calle

Mucho antes de que existieran corsódromos, jurados, grillas y entradas numeradas, el carnaval en Entre Ríos ya encontraba su forma en la calle. No como espectáculo, sino como encuentro. Vecinos, músicos, costureras, familias enteras participaban de una celebración que no pedía permiso y que, año tras año, se instaló como una de las expresiones culturales más profundas de la provincia.

Los primeros carnavales entrerrianos se remontan a fines del siglo XIX y comienzos del XX, ligados a las tradiciones populares que trajeron las corrientes inmigratorias y al pulso festivo de los pueblos ribereños. En ciudades como Gualeguay, Concepción del Uruguay y Paraná, las celebraciones incluían bailes de máscaras, comparsas improvisadas y juegos con agua y papel picado. No había escenarios ni trajes diseñados con meses de anticipación: había ganas de ocupar el espacio público y celebrarlo.

Con el correr de las décadas, el carnaval comenzó a organizarse. Las murgas y comparsas sumaron música propia, coreografías, vestuarios y un relato que iba más allá del desfile. En ese proceso, Gualeguay se convirtió en uno de los primeros puntos fuertes del carnaval entrerriano moderno, con una tradición que logró sostenerse en el tiempo y marcar un camino para otras localidades.

Más tarde, ciudades como Gualeguaychú, Hasenkamp, Federal, Santa Elena y Nogoyá, entre muchas otras, desarrollaron sus propias identidades carnavaleras. Cada una con su ritmo, sus colores y su forma de organizarse, pero con un mismo denominador común: el trabajo en grupo. Porque detrás de cada comparsa hay meses de ensayo, de costura, de reuniones barriales y de acuerdos que no siempre se ven, pero que sostienen la fiesta.

El carnaval se defiende

El carnaval en Entre Ríos es una práctica cultural que atraviesa generaciones. En muchos casos, una comparsa es también una familia ampliada: abuelos que acompañan, padres que organizan, chicos que crecen aprendiendo pasos y escuchando historias de ediciones pasadas. El carnaval se transmite, se aprende y se defiende.

En ese sentido, las fiestas populares cumplen un rol central en la vida social de las comunidades. No solo porque generan movimiento económico o atraen visitantes, sino porque fortalecen el sentido de pertenencia. El carnaval pone en valor saberes que no siempre encuentran espacio en otros ámbitos: la música popular, el trabajo artesanal, la organización comunitaria y la ocupación del espacio público como lugar de encuentro.

A lo largo de su historia, los carnavales entrerrianos atravesaron momentos de crecimiento, crisis y reformulación. Hubo años de esplendor y otros de resistencia, cuando sostener una comparsa fue un acto de convicción más que de recursos. Sin embargo, la fiesta volvió una y otra vez, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia.

Hoy, los carnavales de Entre Ríos conviven con escenarios profesionales, sistemas de sonido, transmisiones y una mayor visibilidad. Pero en el fondo siguen respondiendo a la misma lógica que los vio nacer: la de una comunidad que se organiza para celebrar, que se reconoce en la música y que encuentra en la fiesta un modo de decir presente.

Entender el carnaval entrerriano es, también, entender la importancia de las fiestas populares como espacios vivos de la cultura. Lugares donde el arte no se observa de lejos, sino que se construye entre muchos.