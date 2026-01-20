Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

El sábado 17 de enero se llevó adelante la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp en el Corsódromo Municipal con una importante convocatoria

El sábado 17 de enero se llevó adelante la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp en el Corsódromo Municipal, con una importante convocatoria de público y una propuesta que combinó música, color y trabajo colectivo.

Las comparsas Marumbá y Malibú fueron las grandes protagonistas de la jornada. Ambas presentaron sus espectáculos con pasistas, trajes, carrozas, bandas en vivo y shows de batucadas, en un despliegue que sostuvo el ritmo de la noche y acompañó el entusiasmo del público presente.

Luego del paso de las comparsas, se presentó Banda XXI, que sumó su repertorio al cierre artístico de la velada. El grupo ofreció un show que invitó a bailar y cantar, consolidando uno de los momentos más celebrados de la noche.

Desde la organización destacaron el funcionamiento de los distintos sectores del predio, con una venta de entradas y cantina que se desarrollaron de manera ordenada y ágil, lo que permitió una experiencia cómoda para quienes asistieron.

El cierre estuvo a cargo del DJ Cana, quien mantuvo la música en la pista hasta entrada la madrugada, prolongando la celebración.

La segunda noche de los Carnavales de Hasenkamp se realizará el sábado 24 de enero. Además de las presentaciones de Marumbá y Malibú, se anuncia el show en vivo de Klandestinos y el cierre musical a cargo del DJ Papu Quinteros.

Las entradas tienen un valor de $12.000 para mayores y $6.000 para menores, y pueden adquirirse de manera online a través de www.simplepass.com.ar.