Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

20 de enero 2026 · 13:56hs
Una mujer de Concordia denunció públicamente una situación de hostigamiento y acoso que, según afirmó, sufre desde hace casi diez años por parte de un abogado de la ciudad, quien es su vecino en el mismo edificio. Aseguró que, a pesar de haber realizado numerosas denuncias judiciales y administrativas, nunca obtuvo medidas de protección y cuestionó con dureza la falta de respuesta tanto de la Justicia como del Colegio de la Abogacía.

Ante UNO, V.V. relató que los hechos comenzaron de manera gradual, con actitudes intimidatorias, amenazas y faltas de respeto, y que con el paso del tiempo se fueron intensificando. Entre las conductas denunciadas mencionó que el abogado N.L. habría revisado su basura, escuchado detrás de la puerta de su departamento y colocado cámaras de seguridad orientadas directamente hacia su vivienda, sin su autorización. “Nadie puede hacer inteligencia sobre los movimientos de otras personas”, subrayó.

Según explicó, una de esas cámaras fue instalada en 2017 o 2018 frente a su puerta, lo que —afirmó— le permitía al denunciado controlar los movimientos de quienes viven en el edificio. V sostuvo que llevó estas situaciones a conocimiento de la Policía, del área de Seguridad Pública del municipio y del Colegio de Abogados de Concordia, pero que nunca recibió respuestas ni acciones concretas.

La mujer señaló que el impacto del hostigamiento sostenido afectó seriamente su salud, por lo que debió iniciar tratamiento psicológico y, durante aproximadamente tres años, abandonar su vivienda. Indicó además que en 2020 presentó una denuncia formal ante el Colegio de Abogados local por hostigamiento reiterado, pero aseguró que el organismo “no hizo nada”.

La situación, según su testimonio, se agravó en septiembre del año pasado, cuando el abogado denunciado asumió un cargo en el Colegio de la Abogacía de Concordia. Poco después, él habría presentado una denuncia en su contra, que V. calificó como falsa y ambigua. “Actuaron en menos de 24 horas y me impusieron medidas a mí, sin siquiera me escucharon”, afirmó, y denunció una “clara asimetría de poder”.

Tribunales concordia.jpg

Sin respuesta

Frente a la falta de respuestas a nivel local, el 29 de diciembre de 2025 V. presentó una nueva denuncia ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con sede en Paraná. Sin embargo, señaló que la respuesta fue que el organismo no podía intervenir porque no existían sanciones penales firmes contra el denunciado, una postura que ella cuestionó desde el punto de vista ético y disciplinario.

También informó que realizó una denuncia por violencia de género, aunque expresó su preocupación por el uso desigual del sistema judicial. “La justicia no debe ser una herramienta de venganza personal. La Justicia está para cosas más importante.”, sostuvo, pero advirtió que el trato cambia cuando la persona denunciada es un abogado.

Finalmente, V. adelantó que, si continúa la falta de respuestas, avanzará con denuncias por violencia institucional e inacción judicial ante el Ministerio de Justicia. "Si yo lo denuncio, no pasa nada. Incluso la Fiscalía mandó delegados al edificio y le consultaron a los vecinos si yo era la conflictiva. Mis vecinos dijeron que no e incluso uno aclaró que el problema es él. A mi nunca me llamaron y no tomaron en cuenta mi denuncia por violencia", aseguró.

Dado que el pleito judicial aún sigue abierto entre las partes, sin resolución judicial definitiva, por política editorial no se mencionan los nombres de los involucrados.

hostigamiento Abogado Concordia
