Uno Entre Rios | Economia | Celulares

Celulares: a pesar de los aranceles Cero los precios no bajan

Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos

20 de enero 2026 · 09:52hs
Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos

Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos
Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos

Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos

Pese a la baja de aranceles a cero anunciada por el Gobierno, los celulares importados seguirán costando hasta el doble que en Chile o Estados unidos.

En la Argentina los precios seguirán siendo hasta el doble que en Estados Unidos y más de 60% más caros que en Chile, según valores actuales. Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida y porque persisten otros costos, como impuestos internos, tipo de cambio y logística, por lo que seguirá siendo más barato comprar equipos en el exterior.

que aspectos considerar al elegir celulares para uso diario en argentina

Qué aspectos considerar al elegir celulares para uso diario en Argentina

Desde este jueves rige la eliminación total de impuestos a la importación de celulares. La medida reaviva el conflicto con el sector industrial de Tierra del Fuego

Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

Testimonios de voceros de MacStation, distribuidor oficial de Apple en la Argentina indicaron que “la quita de aranceles ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17 y toda la línea disponible. No resulta necesario aplicar reducciones en esta instancia. El ajuste ya se hizo para ayudar a acceder a valores más competitivos”, explicaron.

En tanto, referentes de Maximstore, sobre el comportamiento del mercado señalan que “en el consumidor individual no impacta tanto; sí influye más en empresas. Fue fuerte la demanda del iPhone 17 y hubo poca oferta a nivel mundial. “En algunas categorías nos adelantamos a las bajas porque sabemos que el costo de reposición será menor”, indican.

LEER MÁS: Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

Algunos precios de celulares

  • iPhone 17 Pro Max 256 GB Argentina: US$ 2.229 (≈ $3,3 millones) Chile: US$ 1.757 (≈ $2,6 millones)
  • Samsung Galaxy S25 FE Argentina: US$ 1.216 ($1.799.999) Chile: US$ 736,92 ($1.090.612)
  • Motorola Moto G35 5G 256 GB Argentina: $399.999 (US$ 270) Chile: $380.910 (US$ 256)
Celulares Aranceles precios
Noticias relacionadas
Hay una nueva oligarquía global. Se advierte que la concentración extrema de la riqueza está debilitando las democracias. En en listado destacan dos argentinos

Superricos aumentaron 16% sus riquezas en 2025

Según el Indec la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años. 

Indec: la inflación mayorista cerró 2025 con el menor nivel en ocho años

Kristalina Georgieva.

FMI ratifica perspectivas positivas sobre Argentina

CEPA difundió su análisis de la dinámica laboral y de empleadores en Entre Ríos. Se perdieron 9.448 puestos de trabajo registrados en unidades productivas 

Entre Ríos sufre un marcado retorceso del empleo formal

Ver comentarios

Lo último

Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Ultimo Momento
Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Rusia: dos muertos en Kamchatka por nevadas apocalípticas

Rusia: dos muertos en Kamchatka por nevadas apocalípticas

Policiales
Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Ovación
Pedro Fontanetto: Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo

Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

La provincia
Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos

Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos

Manuel Adorni y Diego Santilli estarán este jueves en Paraná

Manuel Adorni y Diego Santilli estarán este jueves en Paraná

Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Entre Ríos: presentaron un informe sobre la gestión de la seguridad alimentaria

Entre Ríos: presentaron un informe sobre la gestión de la seguridad alimentaria

Dejanos tu comentario