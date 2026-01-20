Celulares: a pesar de los aranceles Cero los precios no bajan

Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos

Pese a la baja de aranceles a cero anunciada por el Gobierno, los celulares importados seguirán costando hasta el doble que en Chile o Estados unidos.

En la Argentina los precios seguirán siendo hasta el doble que en Estados Unidos y más de 60% más caros que en Chile, según valores actuales. Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida y porque persisten otros costos, como impuestos internos, tipo de cambio y logística, por lo que seguirá siendo más barato comprar equipos en el exterior.

Testimonios de voceros de MacStation, distribuidor oficial de Apple en la Argentina indicaron que “la quita de aranceles ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17 y toda la línea disponible. No resulta necesario aplicar reducciones en esta instancia. El ajuste ya se hizo para ayudar a acceder a valores más competitivos”, explicaron.

En tanto, referentes de Maximstore, sobre el comportamiento del mercado señalan que “en el consumidor individual no impacta tanto; sí influye más en empresas. Fue fuerte la demanda del iPhone 17 y hubo poca oferta a nivel mundial. “En algunas categorías nos adelantamos a las bajas porque sabemos que el costo de reposición será menor”, indican.

Algunos precios de celulares