Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

El hecho ocurrió en el Parque Industrial de Viale mientras los trabajadores realizaban tareas de colocación de paneles solares. El techo cedió.

19 de enero 2026 · 19:21hs
Un grave accidente laboral generó conmoción en las últimas horas en la ciudad de Viale, donde cuatro operarios resultaron con lesiones de consideración tras caer al vacío desde el techo de un galpón industrial. El episodio tuvo lugar en un inmueble perteneciente a la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 32, dentro del Parque Industrial local.

Los trabajadores son oriundos de Crespo. Lautaro Emanuel Hollman, de 21 años, se encuentra en Terapia Intensiva del Hospital San Martín, donde este lunes pr la tarde le extirparon un riñón y el bazo.

Los otros dos operarios, identificados como Cristian y Samuel Nievas, fueron ingresados a la guardia y permanecen bajo observación médica y registrados como “caída en altura”.

Lo que pasó en Viale

Según las primeras informaciones, los trabajadores se encontraban realizando tareas de instalación de paneles solares, contratados por una empresa especializada en ese tipo de servicios. Por causas que aún son materia de investigación, el techo del galpón cedió de manera repentina, lo que provocó que los cuatro operarios cayeran desde una altura considerable.

Tras el siniestro, se activó de inmediato el protocolo de emergencias. Personal de salud y servicios de asistencia de la localidad acudieron rápidamente al lugar, donde brindaron las primeras atenciones a los trabajadores lesionados. En una primera instancia, los heridos fueron trasladados al hospital local de Viale, pero debido a la gravedad de las lesiones y a la necesidad de estudios de mayor complejidad, se dispuso su derivación al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná.

Fuentes oficiales confirmaron que los cuatro operarios arribaron hace instantes al nosocomio de la capital entrerriana, donde permanecen internados y a la espera de la realización de estudios médicos para determinar con precisión el alcance de las heridas sufridas. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud.

En el lugar del accidente trabajó personal policial de la Comisaría de Viale, dependiente de la Jefatura Departamental Paraná, que llevó adelante las actuaciones de rigor. Las tareas incluyeron el relevamiento del sitio, la toma de testimonios y la recolección de información clave para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el derrumbe del techo.

El hecho quedó formalmente bajo investigación, y no se descarta que intervengan organismos vinculados a la seguridad e higiene laboral, a fin de determinar si se cumplían las condiciones necesarias para este tipo de trabajos en altura. La investigación buscará establecer responsabilidades y esclarecer si existieron fallas estructurales, errores humanos o incumplimientos de las normas de seguridad vigentes.

Mientras tanto, la comunidad de Viale permanece expectante por la evolución de los trabajadores heridos, a la espera de novedades oficiales sobre su estado de salud y sobre el avance de la causa que investiga este grave accidente laboral ocurrido en el Parque Industrial de la ciudad.

