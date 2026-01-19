Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

En la mañana de este lunes una persona fue hallada sin vida en la zona de la Defensa Sur de Concordia. No había reporte de persona desaparecida.

19 de enero 2026 · 18:07hs
Personal policial realizó el traslado del cuerpo a la morgue para su identificación. 

Personal policial realizó el traslado del cuerpo a la morgue para su identificación. 

Durante la mañana de este lunes una persona fue encontrada sin vida en el zanjón de la Defensa Sur, en la zona suroeste de la ciudad de Concordia. El hallazgo fue realizado por transeúntes que circulaban por el lugar y dieron aviso inmediato a la Policía. Hasta el sitio acudió, por jurisdicción, un móvil de la Comisaría Segunda.

Persona hallada sin vida en Concordia.

Persona hallada sin vida en Concordia.

En el lugar trabajó personal de la dependencia a cargo del comisario Gustavo Rivero, quien, bajo directivas del fiscal José Arias, inició las actuaciones para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del deceso.

El procedimiento de la justicia

Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, a fin de determinar si la muerte fue por causas naturales o si se trató de un hecho violento, consignó Concordia Policiales.

Desde la Policía informaron que, por el momento, no hay reporte de personas desaparecidas y que se aguardan los resultados forenses para avanzar en la investigación.

Posteriormente, hasta la zona concurrió personal de la División Investigaciones, a cargo del comisario Miguel Martina, cuya función será el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

