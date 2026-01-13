La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%.

La inflación de diciembre fue del 2,8%, impulsada por transporte y servicios, y cerró 2025 con un acumulado del 31,5% a nivel nacional.

Los precios al consumidor registraron en diciembre un aumento del 2,8% respecto de noviembre , según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este registro, la inflación acumulada durante 2025 alcanzó el 31,5% a nivel nacional.

El último mes del año mostró una leve aceleración respecto de noviembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 2,5%. Durante 2025, el indicador alcanzó su punto máximo en marzo, con un aumento del 3,7%, mientras que el registro más bajo se dio en mayo, con un 1,5%.

Indec: revelan que la inflación de 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017

Cierre de 2025: inflación anual del 31,5%, con un alza de 2,8% en diciembre

Embed

Según el informe oficial, el mayor incremento mensual en diciembre se dio en Transporte, con una suba del 4%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) y Comunicación (3,3%).

El Indec señaló que "las subas en transporte estuvieron vinculadas a ajustes en combustibles y servicios asociados", y agregó que los servicios regulados también tuvieron un peso relevante en la evolución del índice general.