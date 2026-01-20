Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

La medida del Rowing busca garantizar una práctica segura del SUP, con evaluaciones sin costo para socios y normas claras para el uso responsable del río.

20 de enero 2026 · 11:53hs
Con el objetivo de promover una práctica deportiva segura y proteger a quienes disfrutan del río, el Rowing estableció la obligatoriedad del carnet habilitante para realizar Stand Up Paddle desde la playa del club. La medida se enmarca en el Reglamento para Tablas de SUP y forma parte del trabajo sostenido de la Subcomisión para fortalecer la seguridad en la disciplina.

El trámite del carnet no tiene costo para los socios y consta de dos instancias de evaluación. La primera es una prueba de natación en pileta, destinada a acreditar que la persona puede desenvolverse con seguridad en el agua. La segunda es una prueba específica de SUP, en la que se evalúan conocimientos básicos de la disciplina, normas de seguridad, protocolos de rescate, manejo de la tabla y procedimientos para subir nuevamente en caso de caída.

En este sentido, Cecilia Bonino, presidenta de la Subcomisión de SUP, destacó: "Estamos trabajando muy fuertemente en poder combinar el disfrute de nuestro río Paraná con el cuidado y la seguridad. Para poder salir desde nuestra playa, todos los socios deben contar con el carnet habilitante. Como en toda disciplina deportiva, la seguridad es fundamental y, como club, consideramos necesaria esta iniciativa priorizando el cuidado de nuestra comunidad".

El reglamento para tablas de SUP establece los siguientes puntos: es obligatorio contar con el carnet habilitante para realizar la actividad desde la playa del Rowing; se permite un máximo de dos personas por tabla; es obligatorio el uso de chaleco salvavidas en todos los casos; la pita de seguridad debe estar correctamente colocada; se debe realizar el rol antes de salir; está prohibido dejar las tablas sobre mesas o en el sector de playa; y el inflado y desinflado de las tablas debe realizarse únicamente en los espacios destinados para tal fin.

Para obtener el carnet habilitante, los socios deben retirar en Secretaría el formulario de solicitud. Luego, deberán coordinar la prueba en pileta con los profesores de Natación, Luciano Sales Rubio y Andrea Orlando. La prueba específica de SUP se coordina con el profesor Diego Herrera. Una vez aprobadas ambas evaluaciones y con las firmas correspondientes, el formulario debe devolverse en Secretaría para la emisión del carnet.

Para más información, los interesados pueden contactarse con la Secretaría del PRC al 343 510-9294.

