Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Paraná Rowing Club apuesta a una conducción compartida y espera a Gastón Conde, mientras renueva su cuerpo técnico para competir con ambición en el Litoral.

20 de enero 2026 · 10:52hs
Paraná Rowing Club comienza a delinear los lineamientos de su nuevo proyecto deportivo, apostando a un modelo de conducción compartida. Francisco Nin y Flavio Boero estarán al frente del trabajo del Plantel Superior, mientras que Francisco Carbonell tendrá a su cargo el scrum, uno de los aspectos fundamentales del juego.

La principal expectativa se centra en la posible incorporación de un entrenador de vasta trayectoria, que podría convertirse en la gran novedad del mercado de pases del Litoral. Se trata de Gastón Conde, referente del rugby rosarino y protagonista de destacados proyectos deportivos.

Golpe de mercado en el Litoral: Paraná Rowing quiere a Gastón Conde

Conde desarrolló una sólida carrera como entrenador, en la que fue protagonista de múltiples campeonatos al frente de Duendes Rugby Club, además de dejar su sello en ámbitos de alto rendimiento, incluyendo su paso por Los Pumitas, donde se consolidó como un formador de jerarquía.

Por el momento, su posible rol dentro del conjunto entrerriano no está definido, aunque podría incorporarse como consejero técnico. En cualquier caso, su llegada representaría un salto de calidad significativo para el club, tanto en lo deportivo como en lo estructural.

Mientras se aguardan definiciones, el elenco paranaense continúa trabajando en la conformación de un cuerpo técnico con identidad, experiencia y ambición, con el objetivo de seguir creciendo y ser protagonista en la región.

