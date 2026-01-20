Murió en Mendoza un hombre por Gripe A (H3N2)

Un ciudadano español que permanecía internado en Mendoza por un cuadro de gripe A (H3N2) falleció este martes.

Un ciudadano español que permanecía internado en Mendoza por un cuadro de gripe A (H3N2) falleció en las últimas horas y se convirtió en la primera víctima fatal registrada en la Argentina en el actual período de circulación de este virus.

El paciente estaba hospitalizado en un centro de salud de la provincia de Mendoza y presentaba factores de riesgo y patologías previas, lo que agravó su cuadro clínico. Según informaron fuentes sanitarias, la evolución fue desfavorable pese a la atención médica recibida.

Desde el sistema de salud indicaron que se trata de un caso aislado, aunque remarcaron que el virus influenza A (H3N2) ya se encuentra en circulación en distintas regiones del país, en un contexto de aumento de consultas por síndromes gripales. En ese marco, insistieron en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas y personal de salud.

Situación epidemiológica

Las autoridades sanitarias de Mendoza señalaron que continúan con la vigilancia epidemiológica activa y recordaron las medidas de prevención básicas, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta temprana ante síntomas como fiebre alta, tos, dolor muscular o dificultad respiratoria.

El fallecimiento encendió una señal de alerta temprana en el sistema sanitario, aunque desde los organismos oficiales aclararon que no se trata de un brote, sino de un caso grave asociado a condiciones de salud preexistentes, en el marco de la circulación estacional del virus.