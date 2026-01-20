Uno Entre Rios | El País | Mendoza

Murió en Mendoza un hombre por Gripe A (H3N2)

Un ciudadano español que permanecía internado en Mendoza por un cuadro de gripe A (H3N2) falleció este martes.

20 de enero 2026 · 15:34hs
Murió en Mendoza un hombre por Gripe A (H3N2)

Murió en Mendoza un hombre por Gripe A (H3N2)

El hombre de ciudadanía española se encontraba hospitalizado en estado grave en Mendoza y padecía enfermedades preexistentes. Las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones de prevención ante la circulación del virus Gripe A (H3N2). Se trata de la primera víctima fatal del país.

Un ciudadano español que permanecía internado en Mendoza por un cuadro de gripe A (H3N2) falleció en las últimas horas y se convirtió en la primera víctima fatal registrada en la Argentina en el actual período de circulación de este virus.

El Gobierno nacional publicó las condiciones para mantener los subsidios energéticos. 

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

La falta de políticas públicas de prevención y educación como la ESI agravan la situación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Sífilis: sigue aumentando el número de casos en Argentina

El paciente estaba hospitalizado en un centro de salud de la provincia de Mendoza y presentaba factores de riesgo y patologías previas, lo que agravó su cuadro clínico. Según informaron fuentes sanitarias, la evolución fue desfavorable pese a la atención médica recibida.

LEER MÁS: Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia

Desde el sistema de salud indicaron que se trata de un caso aislado, aunque remarcaron que el virus influenza A (H3N2) ya se encuentra en circulación en distintas regiones del país, en un contexto de aumento de consultas por síndromes gripales. En ese marco, insistieron en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas y personal de salud.

Situación epidemiológica

Las autoridades sanitarias de Mendoza señalaron que continúan con la vigilancia epidemiológica activa y recordaron las medidas de prevención básicas, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta temprana ante síntomas como fiebre alta, tos, dolor muscular o dificultad respiratoria.

El fallecimiento encendió una señal de alerta temprana en el sistema sanitario, aunque desde los organismos oficiales aclararon que no se trata de un brote, sino de un caso grave asociado a condiciones de salud preexistentes, en el marco de la circulación estacional del virus.

Mendoza Gripe A situación epidemiológica
Noticias relacionadas
san martin de los andes: 54% de la tierra ya no es argentina

San Martín de los Andes: 54% de la tierra ya no es argentina

El fiscal Ricardo Sáenz dijo que nunca se van a conocer los autores materiales de la muerte de Nisman

El fiscal Ricardo Sáenz dijo que "nunca se van a conocer los autores materiales" de la muerte de Nisman

Un entrerriano, oriundo de Gualeguaychú, murió atropellado en un tramo correntino de la Ruta 14 el domingo por la noche.

Ruta 14: entrerriano murió atropellado en Corrientes

Milei convocó a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero para tratar la reforman laboral, de la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE.

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

Ver comentarios

Lo último

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

Ultimo Momento
Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

Una ciudad de Brasil registró más de 10.000 casos de gastroenteritis

Una ciudad de Brasil registró más de 10.000 casos de gastroenteritis

Murió en Mendoza un hombre por Gripe A (H3N2)

Murió en Mendoza un hombre por Gripe A (H3N2)

Policiales
Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Ovación
El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

Pedro Fontanetto: Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo

Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

Marcos Acuña se perderá el inicio del Torneo Apertura

San Lorenzo pagó todas sus deudas y espera que la FIFA levante las inhibiciones

San Lorenzo pagó todas sus deudas y espera que la FIFA levante las inhibiciones

La provincia
De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario