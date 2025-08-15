Uno Entre Rios | Tiempo sindical | AMET

Convenio de AMET con IAPSER Seguros

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto en acciones sociales, culturales, educativas y de capacitación, en beneficio de nuestros afiliados y sus familias.

15 de agosto 2025
Convenio de AMET con IAPSER Seguros

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI representado por nuestro Sec. Gral. Prof. Andrés Besel, y el Gerente General del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de E.R. Sr. Daniel Salvador Vardé, firmaron un Convenio de Cooperación y Reciprocidad con IAPSER Seguros.

Uno de los puntos más relevantes para nuestra organización es el compromiso de IAPSER de brindar capacitaciones gratuitas para docentes afiliados, en temas clave como uso y cuidado de la voz (una herramienta fundamental en nuestra labor diaria) y reanimación cardiopulmonar (RCP), una habilidad vital para actuar ante emergencias. Estas formaciones no solo mejorarán la salud laboral de los educadores, sino que también aportarán a la seguridad y bienestar de la comunidad educativa.

amet. convenio casa hotel las mananitas

AMET. Convenio Casa Hotel "Las Mañanitas"

Además, el convenio contempla la creación del Grupo de Afinidad “AMET”, mediante el cual los afiliados y empleados podrán acceder a un descuento del 25% sobre la tarifa vigente al contratar nuevos seguros con IAPSER. Entre las coberturas disponibles se incluyen seguros de vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales y muchas otras opciones adaptadas a las necesidades de cada persona.

El acuerdo también establece que AMET difundirá estos beneficios a través de sus canales de comunicación, mientras que IAPSER ofrecerá asesoramiento especializado y materiales informativos para que cada afiliado pueda acceder fácilmente a la propuesta.

Con este convenio, seguimos avanzando en la construcción de una AMET que no solo defiende derechos laborales, sino que también genera oportunidades de capacitación, prevención y protección para todos sus afiliados.

Beneficios del Convenio AMET – IAPSER Seguros

1. Capacitaciones gratuitas para afiliados

· Uso y cuidado de la voz: prevención de lesiones y fortalecimiento vocal.

· Reanimación Cardiopulmonar (RCP): técnicas para actuar en emergencias.

2. Descuento exclusivo del 25%

· En nuevos seguros contratados por afiliados y empleados.

· Coberturas: vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales, incendio, robo, entre otros.

3. Asesoramiento personalizado

· IAPSER brindará atención directa para orientar sobre la mejor cobertura y condiciones para cada necesidad.

4. Sin obligación de contratación

· Los beneficios están disponibles de forma optativa e individual.

Cómo acceder:

1. Consultar en AMET o en las oficinas/agencias de IAPSER.

2. Identificarse como afiliado/a AMET para recibir el beneficio (recibo de sueldo y DNI)

3. Solicitar información sobre capacitaciones y fechas disponibles.

AMET
