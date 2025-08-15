Convenio de AMET con IAPSER Seguros

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto en acciones sociales, culturales, educativas y de capacitación, en beneficio de nuestros afiliados y sus familias.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI representado por nuestro Sec. Gral. Prof. Andrés Besel, y el Gerente General del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de E.R. Sr. Daniel Salvador Vardé, firmaron un Convenio de Cooperación y Reciprocidad con IAPSER Seguros.

Uno de los puntos más relevantes para nuestra organización es el compromiso de IAPSER de brindar capacitaciones gratuitas para docentes afiliados , en temas clave como uso y cuidado de la voz (una herramienta fundamental en nuestra labor diaria) y reanimación cardiopulmonar (RCP) , una habilidad vital para actuar ante emergencias. Estas formaciones no solo mejorarán la salud laboral de los educadores, sino que también aportarán a la seguridad y bienestar de la comunidad educativa.

Además, el convenio contempla la creación del Grupo de Afinidad “AMET”, mediante el cual los afiliados y empleados podrán acceder a un descuento del 25% sobre la tarifa vigente al contratar nuevos seguros con IAPSER. Entre las coberturas disponibles se incluyen seguros de vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales y muchas otras opciones adaptadas a las necesidades de cada persona.

El acuerdo también establece que AMET difundirá estos beneficios a través de sus canales de comunicación, mientras que IAPSER ofrecerá asesoramiento especializado y materiales informativos para que cada afiliado pueda acceder fácilmente a la propuesta.

Con este convenio, seguimos avanzando en la construcción de una AMET que no solo defiende derechos laborales, sino que también genera oportunidades de capacitación, prevención y protección para todos sus afiliados.

Beneficios del Convenio AMET – IAPSER Seguros

1. Capacitaciones gratuitas para afiliados

· Uso y cuidado de la voz: prevención de lesiones y fortalecimiento vocal.

· Reanimación Cardiopulmonar (RCP): técnicas para actuar en emergencias.

2. Descuento exclusivo del 25%

· En nuevos seguros contratados por afiliados y empleados.

· Coberturas: vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales, incendio, robo, entre otros.

3. Asesoramiento personalizado

· IAPSER brindará atención directa para orientar sobre la mejor cobertura y condiciones para cada necesidad.

4. Sin obligación de contratación

· Los beneficios están disponibles de forma optativa e individual.

Cómo acceder:

1. Consultar en AMET o en las oficinas/agencias de IAPSER.

2. Identificarse como afiliado/a AMET para recibir el beneficio (recibo de sueldo y DNI)

3. Solicitar información sobre capacitaciones y fechas disponibles.