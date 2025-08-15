La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI representado por nuestro Sec. Gral. Prof. Andrés Besel, y el Gerente General del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de E.R. Sr. Daniel Salvador Vardé, firmaron un Convenio de Cooperación y Reciprocidad con IAPSER Seguros.
Convenio de AMET con IAPSER Seguros
Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto en acciones sociales, culturales, educativas y de capacitación, en beneficio de nuestros afiliados y sus familias.
Uno de los puntos más relevantes para nuestra organización es el compromiso de IAPSER de brindar capacitaciones gratuitas para docentes afiliados, en temas clave como uso y cuidado de la voz (una herramienta fundamental en nuestra labor diaria) y reanimación cardiopulmonar (RCP), una habilidad vital para actuar ante emergencias. Estas formaciones no solo mejorarán la salud laboral de los educadores, sino que también aportarán a la seguridad y bienestar de la comunidad educativa.
Además, el convenio contempla la creación del Grupo de Afinidad “AMET”, mediante el cual los afiliados y empleados podrán acceder a un descuento del 25% sobre la tarifa vigente al contratar nuevos seguros con IAPSER. Entre las coberturas disponibles se incluyen seguros de vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales y muchas otras opciones adaptadas a las necesidades de cada persona.
El acuerdo también establece que AMET difundirá estos beneficios a través de sus canales de comunicación, mientras que IAPSER ofrecerá asesoramiento especializado y materiales informativos para que cada afiliado pueda acceder fácilmente a la propuesta.
Con este convenio, seguimos avanzando en la construcción de una AMET que no solo defiende derechos laborales, sino que también genera oportunidades de capacitación, prevención y protección para todos sus afiliados.
Beneficios del Convenio AMET – IAPSER Seguros
1. Capacitaciones gratuitas para afiliados
· Uso y cuidado de la voz: prevención de lesiones y fortalecimiento vocal.
· Reanimación Cardiopulmonar (RCP): técnicas para actuar en emergencias.
2. Descuento exclusivo del 25%
· En nuevos seguros contratados por afiliados y empleados.
· Coberturas: vida, sepelio, automotores, hogar, agro, responsabilidad civil, accidentes personales, incendio, robo, entre otros.
3. Asesoramiento personalizado
· IAPSER brindará atención directa para orientar sobre la mejor cobertura y condiciones para cada necesidad.
4. Sin obligación de contratación
· Los beneficios están disponibles de forma optativa e individual.
Cómo acceder:
1. Consultar en AMET o en las oficinas/agencias de IAPSER.
2. Identificarse como afiliado/a AMET para recibir el beneficio (recibo de sueldo y DNI)
3. Solicitar información sobre capacitaciones y fechas disponibles.