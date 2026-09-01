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El agro liquidó US$2.750 millones en agosto y registra una caída del 12% en el año

Este martes se conoció que el agro liquidó US$2.750 millones en agosto y registra una caída del 12% frente3 al mismo período de 2025.

1 de septiembre 2026 · 16:55hs
El agro liquidó US$2.750 millones en agosto y registra una caída del 12% en el año.

El agro liquidó US$2.750 millones en agosto y registra una caída del 12% en el año.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que en agosto las empresas del sector liquidaron US$2.750 millones.

El ingreso mensual de divisas resultó un 6% menor al registrado en julio de 2026, pero un 33% superior a agosto del año pasado. Asimismo, el acumulado de divisas en lo que va del año asciende a US$19.047 millones, lo que representa una caída del 12% frente al mismo período de 2025.

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Sobre las liquidaciones del agro

Al analizar la dinámica exhibida en el octavo mes del año, las cámaras del sector indicaron que “se caracterizó por un incremento de embarques de maíz derivado de una buena cosecha y de la intensificación de ventas de los productores a la exportación”.

Asimismo, en relación con el registro general del ingreso de divisas por exportaciones durante el presente calendario, remarcaron que “el año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”.

Esta regularidad impositiva marca una clara diferencia con el ciclo de comercialización de 2025. En julio de ese año finalizó la reducción temporal de las retenciones, lo que generó en su momento un adelantamiento extraordinario en el registro de exportaciones y ventas al exterior por encima del promedio histórico.

En sintonía con este escenario, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) prevé que el mayor volumen exportado de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo logrará compensar la rebaja permanente de alícuotas impositivas vigente desde diciembre de 2025.

La entidad estima que el agro aportará US$4.613 millones por derechos de exportación en 2026, un nivel muy similar a los US$4.665 millones de 2025. De este total, la soja aportaría US$3.275 millones, el maíz US$754 millones y el trigo US$324 millones.

El dinamismo del agro, junto a la tracción de los sectores energético y minero, perfilan un año histórico para el comercio exterior argentino. La CERA proyecta que el país alcanzará en 2026 el mayor registro exportador de su historia, con despachos al exterior estimados en US$103.200 millones.

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