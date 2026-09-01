El Día de la Mujer Cervecera se celebra por primera vez en Argentina

Se conmemorá el primer sábado de septiembre como herramienta para visibilizar el aporte histórico y actual de las mujeres a la industria cervecera

Se conmemorá el primer sábado de septiembre como herramienta para visibilizar el aporte histórico y actual de las mujeres a la industria cervecera

Una propuesta de las asociaciones “Colectiva de Cerveceras” y “Birreras de Argentina”, con el apoyo de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina busca institucionalizar el primer sábado de septiembre como e l Día de la Mujer Cervecera y reconocerlo como una fecha destinada a visibilizar y documentar el aporte de las mujeres al desarrollo de la cerveza artesanal argentina, además de mostrar su trabajo profesional dentro de la industria cervecera.

El proyecto también apunta a promover la participación de nuevas generaciones de mujeres en la actividad y a contribuir a la construcción de un sector cervecero más inclusivo y representativo.

La fecha

La elección del día contempla un doble homenaje. Por un lado, a Hildegarda de Bingen (1098-1179), abadesa, científica y naturalista, considerada una de las figuras históricas más relevantes de la tradición cervecera occidental. Se la reconoce por haber documentado las propiedades y los beneficios del uso del lúpulo en la elaboración de cerveza.

Por otro lado, la jornada homenajeará a María Fernández Preisegger, oriunda de Daireaux, ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Mariana, más conocida como “La Galle”, fue una colega cervecera argentina, docente, ambientalista y biotecnóloga, una de las primeras cerveceras en desarrollar un proyecto de cerveza inclusiva sin TACC en su cervecería Ninka.

“Con esta iniciativa queremos reconocer el aporte histórico de las mujeres a la producción cervecera a lo largo de los siglos y a su vez visibilizar el trabajo que actualmente realizan miles de mujeres en la industria. Es una fecha que queremos que sirva como una herramienta de sensibilización y difusión, a través de actividades educativas, culturales y comunitarias orientadas a reconocer a las mujeres como protagonistas del sector”, cuenta Rulo Bustillo, vicepresidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina.

Con respecto a la participación de mujeres dentro de la industria, no se cuenta aún con datos oficiales, pero se estima que existe aproximadamente un 30% de mujeres que realizan actividades vinculadas a la industria cervecera, sea en plantas, producción, laboratorio, comunicación, enseñanza, participación en paneles de cata. Estas cifras serían similares o más bajas aún en otros países de Latinoamérica.

Una cocción colaborativa como punto de partida

Como inicio y parte de las acciones vinculadas con la propuesta, el pasado 28 de julio se realizó una cocción de cerveza colaborativa en la fábrica de Madre Tierra, en La Plata, una cervecería dirigida por Rocío Lezcano, socióloga y cervecera, co propietaria de Madre Tierra cerveza y quien recientemente ha publicado el libro titulado “Mujeres Cerveceras en Argentina”, partiendo de una investigación sociológica acerca de las mujeres en el rubro y que motivó además la propuesta de institucionalización de esta fecha. La jornada fue de participación abierta y convocó a mujeres referentes del sector.

Para la elaboración se eligió el estilo Grisette, una cerveza histórica originaria de la región minera de Henao, en la frontera entre Bélgica y Francia. Su nombre proviene de la piedra gris local o de los vestidos grises de las servidoras de las tabernas. Se trataba de una bebida refrescante y de rápida reposición para los mineros. La Grisette se caracteriza por tener un contenido alcohólico muy bajo, de entre 3,0% y 5,0%; un color dorado pálido y, con frecuencia, un aspecto turbio debido al uso de trigo. Presenta un cuerpo ligero, un final muy seco, alta carbonatación y notas rústicas, herbales o cítricas.

Esta cerveza será presentada durante el Día de la Mujer Cervecera y se venderá en distintos puntos del país en formato de latas y barriles, con el objetivo de difundir la fecha en bares y espacios cerveceros.

“La presencia de las mujeres en la cerveza artesanal debe naturalizarse en todos los niveles, desde la producción y el laboratorio hasta la dirección, la comercialización y la toma de decisiones, sin que tengamos que demostrar permanentemente nuestras capacidades”, comenta Rocío Lezcano y agrega, “la capacitación y las redes de apoyo son fundamentales para que más mujeres puedan profesionalizarse, puedan acceder a nuevos espacios y encontrar referentes dentro de un sector históricamente masculinizado. La participación femenina enriquece e innova la industria, porque incorpora nuevas miradas sobre las recetas, los ingredientes locales, los maridajes y la relación entre cerveza, gastronomía, territorio y cultura. La equidad requiere cambios concretos en toda la cadena cervecera: mejores oportunidades de capacitación y financiamiento, acceso a puestos técnicos y de decisión, condiciones laborales adecuadas y reconocimiento de las mujeres como productoras, técnicas, empresarias, investigadoras y líderes de proyectos”.

Actividades lideradas por mujeres

Durante la jornada se desarrollarán actividades lideradas por mujeres para visibilizar su trabajo en el sector cervecero actual. La agenda contempla cocciones, degustaciones, catas, presentaciones de cerveza, cursos y visitas a fábricas, entre otras propuestas.

De este modo, el Día de la Mujer Cervecera se presenta como una iniciativa orientada a poner en valor la trayectoria histórica de las mujeres en la producción de cerveza y, al mismo tiempo, a mostrar su participación profesional en la actividad contemporánea.

Datos del sector

Recientemente la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA) realizó un relevamiento sobre un muestreo relevante de cervecerías de todo el país, que revela una realidad de una industria en expansión: es un sector dominado por pequeños emprendimientos y concentrado geográficamente en Buenos Aires.

El informe muestra que el sector es mayoritariamente pyme chica: 7 de cada 10 cervecerías tienen una capacidad instalada de menos de 10.000 litros por mes. Solo un 3% opera en una escala que empieza a acercarse a semi-industria, es decir, más de 100.000 litros por mes. Esta fragmentación es tanto una fortaleza como una vulnerabilidad: permite flexibilidad y adaptación, pero limita economías de escala.

Entre las cervecerías relevadas, los modelos de negocio varían significativamente.

El 42% opera como fábrica pura, dedicada exclusivamente a la producción. El 27% combina producción con tap room (espacio de degustación y consumo). El 21% integra bares propios a la operación. El 10% restante utiliza formatos alternativos, incluyendo operaciones "fasón" (producción tercerizada) y eventos esporádicos.

Esta diversificación de modelos sugiere que los emprendedores buscan capturar valor en diferentes puntos de la cadena. Quienes invierten en tap room o bares propios apuestan a márgenes más altos en venta directa. Quienes operan como fábrica pura optimizan costos de operación.

Pero el dato más revelador está en la distribución: el 75% de las cervecerías no trabaja con distribuidores. Venden directamente al consumidor final. Esto significa que 3 de cada 4 cervecerías han decidido prescindir de intermediarios comerciales, asumiendo ellas mismas la responsabilidad de logística y venta. El informe muestra también que el 74% de las cervecerías opera con 7 personas o menos, incluyendo socios. Esta cifra es reveladora del tipo de emprendimiento que caracteriza al sector: operaciones pequeñas, frecuentemente con participación directa de los dueños en la producción y venta.

La antigüedad de estas operaciones refuerza el perfil de emprendimiento reciente. El 50% central de las cervecerías abrió entre 2013 y 2018. Esto significa que la mayoría de la industria tiene menos de 13 años de antigüedad. Es una industria joven, con equipos pequeños y sin experiencia acumulada de largo plazo. Solo el 19% de las cervecerías ha diversificado su portafolio hacia otras bebidas. Esta baja diversificación sugiere que la mayoría está apostando todo a la cerveza, sin colchones de ingresos alternativos.

El ranking de estilos más consumidos por los argentinos revela una preferencia clara: la Blonde/Golden/Pilsen domina ampliamente con el 90% de las cervecerías ubicándola entre sus tres estilos más vendidos. El segundo lugar lo ocupa la American IPA con el 64%, consolidándose como el estilo clásico del movimiento craft. La APA/Session IPA (versión más accesible del IPA) aparece en el 48% de las cervecerías. La Honey (estilo con dulzor suave) está presente en el 38%, reflejando preferencias locales.