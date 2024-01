Gobierno tomará USD 3.200 millones del BCRA para vencimiento del FMI

El decreto detalla que al momento de aquella operación el nivel de reservas en manos del BCRA era insuficiente, pero que las políticas destinadas a sumar divisas a las arcas de la entidad hacen hoy posible proveer al Tesoro “para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera”.

FMI Luis Caputo Cristine Lagarde.jpg

El mecanismo para los especialistas, es un método viejo y conocido de los Gobiernos a la hora de recurrir a las divisas del BCRA.

“Están colocándole la letra intransferible por los vencimientos y porque no lograron conseguir financiamiento. Ellos no lograron conseguir financiamiento internacional, más allá del crédito puente de la CAF. No lograron, digamos, reflotar el acuerdo con el FMI y que se llegue al desembolso de la séptima revisión, que está en el aire. Entonces le tienen que sacar reservas al Banco Central, como hacían los kirchneristas”, indica el analista Gabriel Caamaño de Outlier a Infobae.

“Hasta ahora, con todas las operaciones que hicieron, el balance al Central no se lo mejoraron. Le sacaron pases pasivos, que pagan una tasa negativa en términos reales, que dejó de pagar por esos pesos que fueron a letras del Tesoro, con eso le cancelaron bonos indexados que tenía el Central del Tesoro. Bonos que rendían mucho más que lo que el Central pagaba, o sea financieramente el central perdió un mejor activo versus el pasivo que perdió. Con lo cual patrimonialmente el balance del central después de esta operación de colocación de una letra intranferible está peor, no está mejor”, agregó el economista.

“El argumento de que esto se relaciona con la recompra de deuda es algo débil. Porque si quisiera destruir pesos, el Tesoro debería haber comprado dólares al BCRA y no títulos de deuda. Le recompró la deuda y, además, le emitió nueva. Pero dentro del contexto era esperable también”, coincidió Salvador Vitelli de Romano Group.

“En Enero también vencen otras letras intransferibles entonces es de esperar de que también se vayan a emitir más letras intransferibles por eso. Lo cierto es que la incógnita venía siendo los días previos, esta. Cómo iba a ser el Tesoro para afrontar los vencimientos que tiene porque en definitiva dólares no tiene y bueno, hoy se terminó de silucidar esa respuesta que le iba a ser a través de la emisión de una letra intransferible”, señaló Vitelli.