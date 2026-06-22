El gobierno adelanta al viernes el feriado por el Día del Trabajador Estatal en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos adelantó al viernes 26 de junio el feriado por el Día del Trabajador Estatal, en reconocimiento a los empleados públicos.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública, inicia el miércoles 1 de octubre.

El gobierno de Entre Ríos dispuso adelantar para el viernes 26 de junio el feriado correspondiente al Día del Trabajador Estatal, que tradicionalmente se conmemora el 27. La medida fue establecida mediante un decreto refrendado por el ministro secretario de Estado de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

La decisión se fundamenta en el reconocimiento a la labor que desempeñan los trabajadores de la Administración Pública Provincial. En los considerandos de la norma se señala que el Poder Ejecutivo considera “justo reconocimiento a la labor de todos los empleados de la Administración Pública Provincial” adelantar la jornada no laborable para este año.

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El decreto recuerda que el Día del Trabajador Estatal fue restablecido mediante el Decreto N° 216 del 30 de diciembre de 2003 y determina que, de manera excepcional para 2026, el feriado se trasladará al viernes 26 de junio.

Guardias en servicios esenciales

La disposición alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial. No obstante, se establece que deberán mantenerse las guardias correspondientes a los servicios esenciales para garantizar el normal funcionamiento de la administración y evitar inconvenientes en la prestación de servicios.

Asimismo, el texto prevé que los agentes que deban cumplir funciones durante esa jornada por integrar dichas guardias recibirán un franco compensatorio.

De esta manera, los empleados estatales provinciales contarán con una jornada de descanso anticipada en reconocimiento a su tarea, mientras se asegura la continuidad de los servicios indispensables para la comunidad.