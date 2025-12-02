Uno Entre Rios | Economia | Georgalos

Georgalos suspende a 600 trabajadores

Por la caída en las ventas y la baja en la producción Georgalos suspende a 600 trabajadores. Denuncian connivencia del Sindicato que los nuclea.

2 de diciembre 2025 · 13:18hs
Por la caída en las ventas y la baja en la producción Georgalos suspende a 600 trabajadores. Denuncian connivencia del Sindicato que los nuclea.

Por la caída en las ventas y la baja en la producción Georgalos suspende a 600 trabajadores. Denuncian connivencia del Sindicato que los nuclea.

La fábrica de alimentos Georgalos, reconocida por clásicos como Mantecol y Palitos de la Selva, quedó en el centro de la escena por un fuerte recorte interno que impacta sobre 600 empleados de su planta bonaerense de Victoria. El delegado del establecimiento, Rubén Domínguez, explicó que “además de los despidos antisindicales por una huelga que llamó el sindicato en junio, ahora tenemos pautadas suspensiones para 600 compañeros en tandas de 80 por tanda”.

Los operarios perciben así entre el 75% y el 80% de su ingreso habitual mientras dura la rotación.

La empresa Sidecreer lanzó su nueva tarjeta con un sistema renovado y una red de terminales de pagos y cobros propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 que será tratado en el Congreso. La decisión asigna más recursos a áreas concretas de la administración pública.

Presupuesto 2026: las áreas que recibirán más fondos

Trabajadores de Georgalos.jpg

La empresa atribuyó el recorte a la baja en la demanda y al avance de productos brasileños que presionan a la industria local. Pero Rubén Domínguez expresó a AM530 que también "hubo despidos antisindicales por una huelga que llamó el sindicato en junio".

"Ya salieron 180 compañeros suspendidos con un acuerdo que no está homologado y que representa una quita salarial para los trabajadores. Argumentan que es por la caída en las ventas y la baja en la producción, en el contexto de la Argentina de Milei con la apertura de importaciones".

LEER MÁS: UIA estima que la industria registra baja de 2% interacual

Asimismo delizó: "El Sindicato de la Alimentación, de Rodolfo Daer y Escalante, está permitiendo las suspensiones. Hay irregularidades que está tolerando el sindicato en complicidad con la empresa".

Tanto los despidos como las suspensiones se dan en un escenario donde casi todos los días cierra una empresa, las cesantías van en aumento y lo mismo ocurre con las suspensiones. Unas 19.164 empresas ya bajaron sus persianas desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El parate interno contrasta con los planes de expansión de Georgalos, que busca asegurarse una inyección de hasta US$ 100 millones mediante distintos esquemas de financiamiento para modernizar plantas y regionalizar sus marcas en países andinos y del Cono Sur.

Georgalos trabajadores Suspensiones
Noticias relacionadas
El incremento a los biocombustibles fue aprobado por la Secretaría de Energía a través de las Resoluciones 485 y 486/2025, y rige para el último mes del año.

Biocombustibles: autorizan un aumento del 5%

Desde el Centro Comercial e Industrial de Paraná advierten que las compras online al exterior están liquidando al comercio local y la industria argentina

Importaciones y compras on line están liquidando al comercio local

El sistema de 1,15 MW con 2.520 panales y 10 inversores reduce 40% la factura, prioriza autoconsumo e inyecta excedentes. Sombra para 360 autos y ahorro energético, una solución de industria verde

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos

La venta de autos 0km se desplomó en noviembre a nivel mensual e interanual.

La venta de autos 0km se desplomó en noviembre a nivel mensual e interanual

Ver comentarios

Lo último

Horcas vuelve a Paraná con el Diablo Tour

Horcas vuelve a Paraná con el "Diablo Tour"

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Roberto Pettinato presenta Sumo x Pettinato en Paraná

Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná

Ultimo Momento
Horcas vuelve a Paraná con el Diablo Tour

Horcas vuelve a Paraná con el "Diablo Tour"

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Roberto Pettinato presenta Sumo x Pettinato en Paraná

Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná

Georgalos suspende a 600 trabajadores

Georgalos suspende a 600 trabajadores

Muestra fotográfica Educando el ojo en La Hendija

Muestra fotográfica "Educando el ojo" en La Hendija

Policiales
Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Ovación
Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

La provincia
Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de Navidad para Todos

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de "Navidad para Todos"

Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025

Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Dejanos tu comentario