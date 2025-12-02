Por la caída en las ventas y la baja en la producción Georgalos suspende a 600 trabajadores. Denuncian connivencia del Sindicato que los nuclea.

La fábrica de alimentos Georgalos, reconocida por clásicos como Mantecol y Palitos de la Selva, quedó en el centro de la escena por un fuerte recorte interno que impacta sobre 600 empleados de su planta bonaerense de Victoria. El delegado del establecimiento, Rubén Domínguez , explicó que “además de los despidos antisindicales por una huelga que llamó el sindicato en junio, ahora tenemos pautadas suspensiones para 600 compañeros en tandas de 80 por tanda”.

Los operarios perciben así entre el 75% y el 80% de su ingreso habitual mientras dura la rotación.

Trabajadores de Georgalos.jpg

La empresa atribuyó el recorte a la baja en la demanda y al avance de productos brasileños que presionan a la industria local. Pero Rubén Domínguez expresó a AM530 que también "hubo despidos antisindicales por una huelga que llamó el sindicato en junio".

"Ya salieron 180 compañeros suspendidos con un acuerdo que no está homologado y que representa una quita salarial para los trabajadores. Argumentan que es por la caída en las ventas y la baja en la producción, en el contexto de la Argentina de Milei con la apertura de importaciones".

Asimismo delizó: "El Sindicato de la Alimentación, de Rodolfo Daer y Escalante, está permitiendo las suspensiones. Hay irregularidades que está tolerando el sindicato en complicidad con la empresa".

Tanto los despidos como las suspensiones se dan en un escenario donde casi todos los días cierra una empresa, las cesantías van en aumento y lo mismo ocurre con las suspensiones. Unas 19.164 empresas ya bajaron sus persianas desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El parate interno contrasta con los planes de expansión de Georgalos, que busca asegurarse una inyección de hasta US$ 100 millones mediante distintos esquemas de financiamiento para modernizar plantas y regionalizar sus marcas en países andinos y del Cono Sur.